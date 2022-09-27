«Это про справедливость»: в ЛНР открыли обновленный мемориал «Непокоренные»

В городе Краснодоне Луганской народной республики (ЛНР) после реставрации открыли памятник «Непокоренные», сооруженный в честь подвига членов организации «Молодая гвардия» в годы Великой Отечественной войны. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, принимавший участие в торжественной церемонии, назвал восстановление мемориала «справедливостью» и выразил уверенность в том, что пример мужества молодогвардейцев жив в сердцах людей.

Дань памяти

Торжественная церемония открытия обновленного мемориала «Непокоренные» состоялась в Краснодоне в понедельник, 26 сентября. Реставрацию аллеи со стелами 40 молодогвардейцев взяло на себя Российское военно-историческое общество.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также депутаты Госдумы. Перед церемонией ее участники посетили местный музей «Молодая гвардия» и возложили цветы к стеле «Скорбящая мать».

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В ходе церемонии на терриконе у шурфа военнослужащие почетного караула Народной милиции ЛНР зажгли «Огонь памяти». Затем слово взял Сергей Кириенко, отметивший, что реставрация мемориала – это дань памяти, «но это не про прошлое, а про будущее».

«Это и про сегодня, и про завтра, потому что в школе нас учили на примере молодогвардейцев. И то, что сегодняшние ребята, такие же восемнадцатилетние, девятнадцатилетние ребята сегодня защищают свою родину и совершают подвиги, абсолютно сопоставимые с подвигами, которые совершали когда-то их деды и прадеды, — это значит, что вот это чувство патриотизма, чувство гордости за свою землю, готовность отстоять эту землю и свое право делать свой собственный выбор, оно живо в сердцах людей. Значит, тот пример мужества, который передали когда-то молодогвардейцы, жив в сегодняшнем поколении, и это самое главное», — уверен первый замглавы администрации президента РФ.

По его словам, все происходящее в настоящее время, от восстановления мемориала до проведения референдумов на освобожденных территориях, является справедливостью.

«Восстановление мемориала молодогвардейцам к восьмидесятилетию их подвига — это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу — это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, — это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию — это про справедливость», — подчеркнул Кириенко.

«Это про непокоренных»

Позже, выступая на концерте в Краснодоне, первый замглавы администрации президента передал золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича краснодонскому музею «Молодая гвардия», открытому в 1944 году и рассказывающему о деятельности молодежной подпольной антифашистской организации. В Луганской народной республике 2022 год объявлен годом «Молодой гвардии».

«Для меня великая честь сегодня выполнить почетное поручение президента [России Владимира Путина] и передать на вечное хранение в музей молодогвардейцев в Краснодоне золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича», — сказал Сергей Кириенко, передав награду директору музея Наталье Николаенко.

Напомним, что Владимир Путин 22 сентября посмертно присвоил звание Героя России Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем. В указе главы государства сказано, что Третьякевич удостоен награды за «активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Отмечается также, что Третьякевич проявил мужество и героизм во время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы войны.

Сопредседатель сообщества историков «КЛИО», эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что решение президента о присвоении Третьякевичу звания Героя России сегодня крайне необходимо. По его словам, в результате работы краеведов и историков еще в 1960-х годах была установлена непричастность Виктора Третьякевича к провалу «Молодой гвардии», за который на него ошибочно возлагали вину.

Выяснилось, что после ареста, который состоялся 1 января 1943 года, молодого комиссара страшно истязали, но он не выдал информации об участниках организации. Так и не дождавшись показаний, через 15 дней Третьякевича казнили, сбросив живым в шурф шахты. Ему было 19 лет. «В 70-х годах о комиссаре узнали в научном сообществе, а сегодня его имя заслуженно увековечено», — заключает эксперт.

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что подобное мужество живо в сердцах людей и сейчас — жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей идут голосовать на референдумах «с гордо поднятой головой» несмотря на обстрелы и угрозы.

«Сейчас четвертый день идет голосование на всех территориях, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Людей пытались запугивать, по людям пытаются стрелять, членам избирательных комиссий присылают угрозы, а людей запугать нельзя. Мы разговаривали со многими участниками голосования, люди идут [голосовать] со слезами радости на глазах, с гордо поднятой головой, люди идут делать свой выбор», — отметил Кириенко. Он также добавил, что «это про историческую память, которая жива сегодня, это про непокоренных».