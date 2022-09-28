Политика

Военная операция России на Украине. День 217-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 217-й день

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Сапер ВС РФ на бронированной машине разминирования БМР-3М во время разминирования территории в районе аэропорта Мариуполя

Сапер ВС РФ на бронированной машине разминирования БМР-3М во время разминирования территории в районе аэропорта Мариуполя

Владимир Гердо/ТАСС
Американские законодатели включили $12,4 млрд дополнительной помощи Украине в законопроект, который должен рассмотреть Сенат. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы. Турецкие банки прекратили принимать карты «Мир». На «Сахалине-1» остановлена добыча нефти. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:58

Телеведущая Татьяна Лазарева обратилась в Замоскворецкий суд с иском к Министерству юстиции с требованием оспорить статус иностранного агента. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, 16 сентября представители артистки обратились в суд с заявлением, слушание дела назначено на 3 октября. Бывший супруг Лазаревой Михаил Шац (признан в РФ СМИ-агентом) также признан иноагентом, однако пока не стал оспаривать статус.

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
08:50

08:45

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат прорабатывает вопрос по освобождению от призыва по мобилизации отцов троих детей и отцов, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

08:40

08:37

08:36

08:35

ЕК 28 сентября выдвинет предложения по новым санкциям против РФ, включая потолок цен на нефть, пишет Politico.

08:32

08:31

08:30

Начальник отдела кадров камчатского рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей Арабей сообщил, что частичная мобилизация граждан не повлияла на работу предприятия, так как призвали, в основном, рядовой состав сотрудников — ТАСС.

08:29

08:28

Подразделения ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР, они выпустили 19 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики — ТАСС.

08:27

08:26

Большинство опрошенных американцев считают, что Вашингтону следует активизировать контакты с российским руководством и содействовать скорейшему проведению переговоров по ситуации на Украине, даже если из-за этого Киеву придется пойти на какие-то компромиссы с Москвой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного вашингтонским Институтом Куинси — ТАСС.

08:25

08:24

На «Сахалине-1» остановлена добыча нефти.

08:23

❗️Власти Турции в ближайшие два дня объявят детали платежной системы, разработанной как альтернатива российскому «Миру», пишет местная газета Aydınlık со ссылкой источники.

08:22

Турецкие банки прекратили принимать карты «Мир».

08:21

08:20

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ.

08:19

08:18

ВСУ 28 сентября дважды обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР.

По его данным, по Ворошиловскому району города выпустили в общей сложности пять снарядов, украинские силы 27 сентября 45 раз обстреливали территорию ДНР из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии — ТАСС.

08:17

08:16

Эксперт КНР по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин высказал точку зрения, что помощь западных стран не позволит руководству Украины вернуть регионы, жители которых в ходе референдумов пожелали войти в состав России — ТАСС.

08:15

08:14

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» во время спецоперации поражают любые летальные аппараты, в том числе ракеты, выпущенные американскими реактивными системами залпового огня HIMARS — ТАСС.

08:13

08:12

ВСУ обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

08:11

08:10

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США приближаются к опасной черте, становясь стороной конфликта на Украине. По его словам, дипломатические усилия по урегулированию не будут эффективны, пока «Запад использует киевский режим в качестве наемника против России».

08:09

08:08

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений на Украину и будет делать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО — ТАСС.

08:07

08:06

Американские законодатели включили $12,4 млрд дополнительной помощи Украине в законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который должен рассмотреть Сенат Конгресса США — ТАСС.

08:05

08:04

Зафиксированный в Уставе ООН принцип уважения территориальной целостности государств не является безусловным, он подразумевает соблюдение прав всех народов страны, утверждает постпред России Василий Небензя — ТАСС.

08:03

08:02

ВСУ обстреляли во вторник зернохранилище в Токмаке Запорожской области, пострадала женщина, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:01

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 217-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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