Военная операция России на Украине. День 217-й

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Телеведущая Татьяна Лазарева обратилась в Замоскворецкий суд с иском к Министерству юстиции с требованием оспорить статус иностранного агента. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, 16 сентября представители артистки обратились в суд с заявлением, слушание дела назначено на 3 октября. Бывший супруг Лазаревой Михаил Шац (признан в РФ СМИ-агентом) также признан иноагентом, однако пока не стал оспаривать статус.