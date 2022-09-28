ФСБ усмотрела «акт международного терроризма» в ЧП на «Северных потоках»

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту взрывов на «Северных потоках». В ведомстве считают, что это был «акт международного терроризма». В Генпрокуратуре РФ сообщили, что «умышленное повреждение» газопроводов причинило стране большой экономический ущерб. США отрицают свою причастность к ЧП. Совбез ООН намерен рассмотреть происшествия на газопроводах уже 30 сентября.

Умышленное повреждение

Генпрокуратура России установила, что 26 сентября в районе острова Борнхольм кто-то умышленно повредил газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проложены по дну Балтийского моря.

«По этим газопроводам Российской Федерацией поставлялся природный газ в страны Европейского союза как для целей промышленного использования, так и для целей отопления жилых помещений. В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб», — сообщается на сайте прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что в произошедшем усматриваются признаки преступления, предусмотренного первой частью 361 статьи УК РФ – «акт международного терроризма». Поэтому следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело, началось предварительное следствие.

Три утечки газа

Вечером 26 сентября на сайте «дочки» «Газпрома» Nord Stream AG появилось сообщение, что «диспетчеры центра управления «Северного потока – 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода». На следующий день, 27 сентября, в компании «с уверенностью предположили», что негерметичность газопровода вызвали «физические повреждения».

«Nord Stream AG немедленно проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны. Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно», — сообщили на сайте компании.

Вскоре стало известно, что всего было три инцидента. Как уточнило РИА «Новости», две утечки газа зафиксировали на «Северном потоке» и одну — на «Северном потоке 2».

«Нет сомнений, что это были взрывы», — сказал сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд.

США отрицают причастность

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 28 сентября, что США обеспокоены из-за атаки на «Северные потоки».

«Атаки на важнейшую инфраструктуру наших европейских союзников и союзников по НАТО вызывают у нас озабоченность», — сказала она на брифинге.

По словам Жан-Пьер, ведется расследование инцидента, которое позволит узнать, «кто за этим стоит», но оно займет некоторое время. Она также подчеркнула, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не обещал уничтожить газопровод.

«Президент сказал, что «Северный поток — 2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией», — сказала она, добавив, что Байден оказался прав, так как ФРГ в феврале заморозила газопровод.

27 сентября экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский разместил на своей странице в Twitter фотографию с места происшествия и подписал снимок фразой «мелочь, а приятно».

«Спасибо, США», — добавил он.

В Пентагоне в среду заявили, что США не причастны к случившемуся с газопроводами.

«Абсолютно не причастны», — приводит РИА «Новости» слова высокопоставленного представителя американского военного ведомства.

Возможная диверсия

28 сентября глава МИД Швеции Анн Линде предположила, что взрывы могли быть вызваны диверсией.

«Утечка газа на газопроводах «Северный поток — 1» и («Северный поток — 2») в исключительных экономических зонах Норвегии и Швеции является следствием взрывов, возможно, вызванных диверсией», — сказала она.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инциденты на «Северных потоках» — результат преднамеренного действия. Он уточнил, что ЕС поддерживает «любое расследование, направленное на получение полной ясности о том, что произошло и почему».

В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что за чрезвычайным происшествием с газопроводами может стоять некий «государственный субъект».

«Когда проводится операция такого масштаба, в ней должен быть замешан какой-то государственный субъект. Вот что я могу сказать об этом сейчас… Можно подумать, что такое ЧП с трубопроводом может повлиять на выработку санкций, если будут найдены какие-либо следы виновника», — приводит его слова РИА «Новости».

Президент Литвы Гитанас Науседа также написал в своем Twitter, что утечка на «Северных потоках» была вызвана «диверсией».

«Это попытка дестабилизировать энергоснабжение Европы. Это также напоминание, что мы должны уделять приоритетное внимание нашей энергетической безопасности. Мы должны тщательно выбирать наших энергетических партнеров», — отметил политик.

Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США, на слушаниях комитета по иностранным делам Сената Конгресса заявил, что, согласно его данным, на трубопроводах, «по всей видимости», произошла диверсия.

Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что спецслужбы ФРГ полагают, что все нитки «потоков» навсегда останутся непригодными для использования после произошедшего.

«Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию», — пояснил источник издания.

«Глупые и абсурдные» версии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что поврежденные трубопроводы «не бесхозные», у них есть собственник — «Газпром». Поэтому без российской компании провести расследование невозможно.

По его словам, произошедшее — «большая проблема» для России: обе нитки газопровода заполнены газом, и теперь он «улетучивается в воздух». Версии о причастности России к ЧП Песков назвал «предсказуемо глупыми и абсурдными».

Он добавил, что Россия пока не понимает, что нужно ремонтировать на газопроводах, остается неизвестным, что именно случилось на маршруте их пролегания.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия контакт со шведской и датской сторонами, Песков сказал, что «они тоже не видят» произошедшего там.

В заявлении службы государственной безопасности Швеции говорится, что расследование утечек газа передано службе безопасности королевства.

«Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с «Северными потоками», от шведской полиции. Преступление, которое в настоящее время расследуется, является грубой диверсией», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что за происшествием могут стоять «иностранные силы».

Первый заместитель постпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский сообщил, что консультации в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг «Северных потоков» состоятся 30 сентября. Заседание начнется в 22:00 по московскому времени.