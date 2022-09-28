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«Поток людей огромный»: что происходит на границе Казахстана и России

На контрольно-пропускных пунктах на границе России и Казахстана образовались многочасовые автомобильные пробки.

«Поток людей огромный, пускают партиями по 10-15 человек. Пограничный контроль все проходят на улице, около маленькой будки, в которой сидит пограничник. Еще один сторожит очередь. Я такого никогда не видел. Спросили только про цель визита – туризм, конечно. Вещи не проверяли. На стороне Казахстана пробок и проблем с такси нет. Тебе сразу предлагают трансфер до отелей, где еще остались места. Таксисты работают в связке с администраторами гостиниц. Выбирать особо не из чего, все забито российскими туристами призывного возраста», — рассказал «Газете.Ru» москвич Артем С.

В приграничных городах республики Петропавловске, Уральске, Костанае и Атырау резко подорожала аренда жилья, а свободный номер можно найти с трудом.

В Уральске на территории железнодорожного вокзала россиянам оказывают гуманитарную помощь. Для прибывших россиян власти Казахстана организовывают отдельные центры, где можно оформить документы: без них граждане РФ могут пробыть в Казахстане 30 дней, с ними — еще 60.

С начала частичной мобилизации в России на территорию Казахстана въехали около 98 тыс. россиян. 64 тыс. из них уже отбыли в третьи страны.

Что происходит на границе Казахстана и России – в материале «Газеты.Ru».

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