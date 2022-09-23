Политика

Военная операция РФ на Украине. День 212-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 212-й день

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Александр Река/ТАСС
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины сегодня начинается первый день голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав РФ. В центре Мелитополя ночью произошел взрыв, в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов. В ДНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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09:46

09:45

ВСУ утром в пятницу, 23 сентября, обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство ДНР.

По его данным, из населенного пункта Орловка по Ясиноватой было выпущено три снаряда калибра 152 мм, а по Донецку - четыре снаряда натовского калибра 155 мм. О жертвах и разрушениях не сообщается.

09:34

ВСУ 55 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 297 снарядов, сообщили в республике — ТАСС.

09:33

09:32

На ряде участков в Херсонской области спустя час после старта голосования начались очереди, сообщила председатель избиркома в регионе Марина Захарова — ТАСС.

09:28

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что последние события на Украине свидетельствуют о том, что «Киев перешел к неприкрытому геноциду» — РИА «Новости».

09:26

09:23

09:19

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову — ТАСС.

09:18

Турчак заявил, что получил заявления от четырех желающих участвовать в специальной военной операции депутатов. По его словам, эти заявления рассмотрят в Минобороны — ТАСС.

09:10

Корреспондент РИА Новости передает из Мелитополя, где стартовал референдум по поводу вступления Запорожской области в состав России:

09:09

Взрывное устройство сработало утром в Мелитополе, сообщили в пресс-службе военнно-гражданской администрации города — ТАСС.

09:08

09:07

Все силовые структуры ЛНР подключены к обеспечению безопасности на референдуме, заявил глава республики Леонид Пасечник — ТАСС.

09:02

08:58

Некоторые туристы не планируют возвращаться из отпуска после новостей о частичной мобилизации, пишет портал TourDom.ru.

08:54

08:50

Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в текущих условиях — ТАСС.

08:49

08:46

08:43

Пасечник дал старт референдуму в ЛНР:

08:39

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей присоединиться к ней:

08:31

08:24

08:23

Новые санкции ЕС против России могут включать ограничение цен на нефть, коснутся сферы IT и кибербезопасности, пишет Financial Times.

08:22

08:21

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 58,8 руб. Курс евро вырос до 57,69 руб. — ТАСС.

08:20

08:19

08:18

08:17

Ограничений к путешествию нет, если турист не получил повестку, заявила глава Ростуризма Догузова — РИА.

08:16

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые мобилизованные в Симферополе и Крыму отправляются на переподготовку в Севастополь:

08:15

08:14

Советник главы Крыма Олег Крючков разъяснил приказ главного военного комиссара насчет учета по месту жительства, указав, что военнообязанным выезд из региона не запрещен:

08:13

08:12

В центре Мелитополя произошел взрыв — ТАСС.

08:11

Сергей Лавров на полях 77-й сессии ГА ООН информировал делегацию контактной группы Лиги арабских государств по Украине о генезисе украинского кризиса — ТАСС.

08:10

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отправку миссии по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке — ТАСС.

08:09

Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей началось на Камчатке. Об этом сообщили РИА «Новости» в избирательной комиссии региона. Голосование будет идти с 23 по 26 сентября в пунктах временного размещения для беженцев.

08:08

Военнослужащие Центрального военного округа ежедневно выполняют задачи по разминированию маршрутов движения военных колонн и объектов гражданской инфраструктуры в зоне спецоперации — ТАСС.

08:07

В Новой Каховке прогремело более 10 взрывов — ТАСС.

08:06

08:05

Украина просит страны Запада срочно начать поставлять ей современные танки, однако США и их союзники не спешат удовлетворять этот запрос Киева, пишет со ссылкой на источники газета Politico.

«Сейчас это (современные танки) первое в их списке, раньше такого не было. Они пытаются вернуть территорию, танки помогут сделать это», — заявил изданию сотрудник Конгресса.

Как пишет Politico, по мнению экспертов и украинских должностных лиц, американские танки Abrams и немецкие Leopard могут значительно повысить боеспособность ВСУ. Однако, по сведениям газеты, курирующие вопросы нацбезопасности должностные лица в Вашингтоне и Берлине колеблются с принятием решения о поставке соответствующей техники Киеву, в частности из-за трудностей с логистикой и обучением ВСУ ее использованию.

«Довольно сложно передать Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания. Не хочется давать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, а они не смогут его заправить», — заявил Politico американский чиновник на условиях анонимности.

08:04

08:03

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН обещал продолжать поддержку Киева и сохранять санкции против России, сообщил телеканал NHK.

08:02

08:01

Украинские силовики обстреляли в пятницу Макеевку и Зайцево в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, сообщило представительство ДНР.

По его данным, ВСУ в 01:10 выпустили по Макеевке пять снарядов из артиллерии калибра 155 мм, а в 01:40 обстреляли Зайцево из ствольной артиллерии калибра 152 мм, выпустив 12 снарядов — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 212-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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