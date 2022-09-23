Военная операция РФ на Украине. День 212-й

08:05

Украина просит страны Запада срочно начать поставлять ей современные танки, однако США и их союзники не спешат удовлетворять этот запрос Киева, пишет со ссылкой на источники газета Politico.

«Сейчас это (современные танки) первое в их списке, раньше такого не было. Они пытаются вернуть территорию, танки помогут сделать это», — заявил изданию сотрудник Конгресса.

Как пишет Politico, по мнению экспертов и украинских должностных лиц, американские танки Abrams и немецкие Leopard могут значительно повысить боеспособность ВСУ. Однако, по сведениям газеты, курирующие вопросы нацбезопасности должностные лица в Вашингтоне и Берлине колеблются с принятием решения о поставке соответствующей техники Киеву, в частности из-за трудностей с логистикой и обучением ВСУ ее использованию.

«Довольно сложно передать Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания. Не хочется давать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, а они не смогут его заправить», — заявил Politico американский чиновник на условиях анонимности.