Трудовой кодекс изменят из-за частичной мобилизации в России

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата в Чите, 23 сентября 2022 года

Трудовые права мобилизованных работников защитят дополнительно – поправки в Трудовой кодекс внесены фракцией «Единой России» в Госдуме. Действие трудового договора сотрудника будут приостанавливать на время военной службы; однако место работы сохраняется. Мобилизованным сохранят все соцгарантии, а время службы пойдет в трудовой стаж. Гарантии хотят дать и членам семей мобилизованных.

В Госдуму фракцией «Единой России» внесены поправки, обязывающие работодателей сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками. Об этом сообщает ТАСС.

Место работы будет сохраняться за мобилизованными на период приостановления действия трудового договора. Действие ТД приостановят на время прохождения работником военной службы.

Главу 55 ТК РФ предлагается дополнить статьей 351.7 «Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».

До приостановления действия трудового договора мобилизованному работнику обязаны выплатить зарплату, предполагают поправки в ТК. Кроме того, мобилизованные сотрудники должны сохранить за собой все социально-трудовые гарантии.

Согласно законопроекту, период приостановления трудового договора мобилизованного будет идти в трудовой стаж.

Новая статья Трудового кодекса будет распространяться на тех, кто был мобилизован или пошел добровольцем с 21 сентября 2022 года. После демобилизации военнослужащие смогут вернуться в ту же организацию, где они работали до поступления на военную службу, и на ту же должность.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — приводит слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака пресс-служба партии.

Правительство РФ накануне сообщило, что мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

«Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится на сайте кабмина.

Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил также в своем Telegram-канале, что в связи с объявлением частичной мобилизации в России будет принято решение о кредитных каникулах. Депутат подчеркнул, что эти вопросы — как и сохранение трудовых гарантий — сейчас находятся на контроле, «никто никого не бросит».

23 сентября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разработать комплексный закон по повышению гарантий участникам специальной военной операции на Украине, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации.

«В нем должны быть отражены нормы, регулирующие вопросы сохранения рабочих мест, возможности предоставления кредитных каникул на время исполнения воинского долга, гарантий продолжения учебы после выполнения мобилизационных задач», — пояснила омбудсмен.

В качестве возможных преференций для участников спецоперации она перечислила приоритетное обеспечение жильем, право на медицинскую реабилитацию, первоочередное предоставление детям мобилизованных мест в детских садах и льготного питания.