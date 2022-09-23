Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День первый

Беспрецедентные меры безопасности приняты на местах проведения референдума в ДНР, все силовые ведомства работают в усиленном режиме, сообщил председатель ЦИК республики Владимир Высоцкий. По его словам, все выездные группы для голосования на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ выехали по маршрутам.
«По состоянию на 8 часов утра у нас открылись все комиссии, территориальные, участковые, все выездные группы выехали по маршрутам», — цитирует его ТАСС.
Оперативные штабы по безопасности развернуты в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, заявил начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин — ТАСС.
Вхождение Херсонской области в состав РФ откроет новые возможности для возрождения экономического, социального и культурного потенциала края, заявил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Он также призвал жителей региона принять участие в референдуме по вопросу вхождения области в состав РФ — ТАСС.
Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской народных республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%, свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ.
Абсолютное большинство опрошенных жителей ДНР и ЛНР, готовых принять участие в референдуме, выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ (по 97%). Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3%.
Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих регионов выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно).
Голосование началось на избирательных участках в Астраханской области. В региональном центре организовано четыре участка, в списках избирателей около 2,5 тыс. человек. Также голосование будет организовано вне помещений участков - на дому по заявкам от граждан (в настоящий момент поступило две заявки) и в четырех пунктах временного размещения для эвакуированных граждан, передает ТАСС.
Очереди образовались в Херсонской области на некоторых выездных участках во время голосования на референдуме по вхождению в состав РФ, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«Сегодня, 23 сентября, все участковые избирательные комиссии Херсонской области приступили к своей работе. Ситуацию оцениваем как положительную, все группы выехали. На некоторых участках уже очереди», — сказала она.
ЛНР открывает новую страницу в своей истории, заявил глава республики Леонид Пасечник.
«Сегодня мы с вами на пороге великого исторического события. Сегодня каждый из вас, включая меня, открывает новую страницу нашей истории. Сегодня первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав РФ», — приводит его слова ТАСС.
Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что референдумы в Донбассе соответствуют международным нормам:
Более 5 тыс. членов избирательных комиссий Запорожской области приступили к работе на референдуме, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко — ТАСС.
Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября. В целях безопасности очное голосование будет только один день - 27 сентября.
Голосование проходит и в регионах Сибири. В некоторых регионах избирательные участки будут работать очно пять дней, в некоторых - на выезде, сообщили представители избирательных комиссий и региональных властей — ТАСС.
Россия поддержит решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в ее состав, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин:
Глава ДНР Денис Пушилин назвал референдум о вхождении республики в состав РФ кульминацией непростого пути — ТАСС.
На референдуме в ДНР работают около 1 тыс. наблюдателей, свидетельствуют данные ЦИК республики — ТАСС.
Жители Донецка начинают голосовать на придомовых территориях. Выездные комиссии приезжают прямо во дворы жилых домов и оповещают жителей через громкоговорители о начале голосования — ТАСС.
Саперы международного противоминного центра ВС РФ перед началом референдума обследуют избирательные участки ЛНР на наличие взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
Нарушения в процессе голосования на референдуме о вхождении освобожденных территорий Запорожской области в состав РФ на данный момент не зафиксированы, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко — ТАСС.