«Все мы переживаем»: в Госдуме рассказали депутатах, которые попросились «на фронт»

Пять депутатов Государственной Думы от «Единой России» изъявили желание служить в Вооруженных силах РФ в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Как заявил в Telegram-канале секретарь генсовета ЕР, член Совфеда Андрей Турчак,
«заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону специальной военной операции в составе Вооруженных сил России [им] получены и будут рассмотрены Минобороны».
Служить в войсках на Донбассе желают заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, а также зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.
Милонов заявил, что уже прибыл в Донбасс.
«Уже нахожусь на Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями», – рассказал депутат в разговоре с РИА Новости.
Милонов также отметил, что решил приехать в зону боевых действий, потому что не может быть в стороне от российских военнослужащих.
«Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках», – заявил депутат.
Кроме того, о своем намерении отправиться служить в зоне СВО сообщил замглавы комитета по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат сказал, что не знает, когда отправится на фронт.
«Когда отправлюсь на фронт, не знаю. Эти вопросы любят тишину. Право каждого — ехать или не ехать. Конечно, здесь должны быть определенные навыки и мотивация, но мотивация у нас одна — защищать родину, я думаю, что она присутствует у всех, но определенные навыки должны быть: военная специальность, участие в боевых действиях. Но я в любом случае приветствую», — сказал он.
Швыткин пояснил, что официальное заявление подается в Министерство обороны либо в Росгвардию.
Депутат добавил, что количество парламентариев, желающих поехать в зону СВО, будет расти. По словам Швыткина, он опасается за свою жизнь, но считает необходимым защищать родину.
«В кулуарах мы неоднократно разговаривали с депутатами Госдумы, которые также изъявляли желание ехать. Я думаю, что список будет прибавляться. Насколько я боюсь за свою жизнь или не боюсь – вы знаете, только дурак ничего не боится. Все мы переживаем, и родные, и близкие — это объяснимо, как и у других граждан нашей страны. Но личный пример, и я думаю, что защищать родину сегодня не просто профессия, это призвание, это гражданская позиция каждого нашего гражданина страны», — подчеркнул он.
Согласно статье 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» депутатам и сенаторам предоставляется отсрочка при мобилизации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. Он заявил, что те, кто соответствует требованиям, должны поучаствовать в военных действиях. «Никакой брони у депутатов нет», — подчеркнул он.
Володин напомнил, что в Донбассе уже находятся некоторые депутаты. Среди них — Адам Делимханов, который руководит добровольцами из Чечни, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
Газета «Ведомости» 20 сентября сообщила, что из «Единой России» на Донбассе побывала треть фракции — около 110 депутатов.
«Только за последние пару месяцев депутаты фракции совершили порядка 150 рабочих выездов в Новороссию», – говорится в сообщении пресс-службы ЕР.
У КПРФ, «Справедливой России – За правду» и ЛДПР в Донбассе побывали примерно по 10 депутатов от фракции. От фракции «Новые люди» в Донбассе побывали три депутата – партия же участвует, как и прочие, в сборе гумпомощи.