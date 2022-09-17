«Это была чудовищная ошибка». Власти Шри-Ланки извинились за арест лайнера «Аэрофлота»

Глава Минтранса Шри-Ланки Бандула Гунавардана прилетел в Россию спустя чуть более чем три месяца после инцидента с арестом лайнера «Аэрофлота» в Коломбо и последующего прекращения авиасообщения между странами. В Москве он встретился с представителями российских ведомств, отвечающих за авиацию, морское судоходство и транспорт. Гунавардана принес извинения за «ошибку с российским самолетом» и выразил надежду, что полеты возобновятся уже в октябре.

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана извинился перед Россией за арест самолета «Аэрофлота» Airbus A330-300 в июне этого года. Глава ведомства прилетел с визитом в Москву, чтобы, по его словам, развивать отношения с РФ и обсудить «те вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году».

«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании «Аэрофлот» — он был арестован по решению суда. <...> Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Гунавардана заверил, что «проблема решена».

«Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке», — подчеркнул он.

В России министр встретился с представителями российских ведомств, отвечающих за авиацию и морское судоходство, а также за энергетику и транспорт. По итогам переговоров он выразил надежду на скорое восстановление авиасообщения между странами — «к середине октября этого года».

«Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно. После этого — Санкт-Петербург. Об остальных городах мы подумаем позже. В первую очередь мы хотим восстановить рейсы Москва-Коломбо — те, которые власти России, как мы уверены, готовы восстановить», — уточнил глава ланкийского ведомства.

Гунавардана также рассказал, что продолжается работа над реализацией идеи пятилетней визы для туристов. Сначала планируется ввести однолетние визы, а потом увеличивать этот срок. «Будет виза сроком на один год, это изменение в законодательство было одобрено правительством Шри-Ланки совсем недавно. Туристы уже могут получить визу на один год. Работает это так: через посольство вы получаете визу на 90 дней, а по приезду на остров можно сделать продление до года», — пояснил министр.

Кроме того, власти Шри-Ланки также обсуждают возможность присоединения к российской платежной системе «Мир». Центробанки двух стран уже ведут переговоры.

Спор с лизинговой компанией

Airbus A330 российских авиалиний задержали 2 июня на вылете из международного аэропорта Бандаранаике в Коломбо. Туристов, которые должны были возвращаться на родину этим рейсом, разместили в гостинице.

Как указали в «Аэрофлоте», это произошло из-за отсутствия разрешения авиационных властей Шри-Ланки. Позже выяснилось, что ирландская лизинговая компания Celestial Aviation Trading Limited потребовала задержать лайнер из-за коммерческого спора.

Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету вылететь в Россию как можно быстрее, а МИД РФ вызвал посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге и заявил протест в связи с инцидентом.

Арест был снят только 6 июня, в тот же день Airbus A330 вылетел в Москву. «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в Шри-ланку, авиасообщение до сих пор не восстановлено.

В июле тогдашний президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил российского президента Владимира Путина возобновить рейсы в островное государство.

Аресты российских судов

Из-за международных санкций с февраля начался массовый арест за границей самолетов, принадлежащих иностранным лизинговым компаниям, но эксплуатируемых российскими перевозчиками. Это привело к потере 5,6% общего парка. Росавиация 6 марта рекомендовала авиакомпаниям, самолеты которых находятся в иностранных реестрах, приостановить полеты.

По данным на 1 июля, за рубежом арестовано 77 российских самолетов. Удалось вернуть всего одно судно.

«Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня... машин 77. Нам одну машину удалось вернуть», — сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.