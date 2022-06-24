«Безопасность полетов обеспечена и поддерживается на высоком уровне»

Минтранс не подтвердил опасений Международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов гражданской авиации в России – по словам чиновников, она поддерживается на высоком уровне. Воздушные суда обслуживают те же специалисты с теми же инструментами, что и раньше. ICAO ранее заявила, что из-за двойной регистрации российских самолетов есть проблема действительности их сертификатов летной годности.

Министерство транспорта РФ опровергло заявление Международной организации гражданской авиации (ICAO) о том, что нельзя гарантировать безопасность полетов на самолетах в России, сообщает ТАСС.

«Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», — заверили в Минтрансе.

Согласно заявлению министерства, техобслуживанием самолетов занимаются те же специалисты, что и прежде, используя те же самые инструменты и процедуры.

«Российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности», — говорится в сообщении.

23 июня ICAO в закрытом бюллетене, попавшем в распоряжение ряда СМИ, сообщала о «существенной и до сих пор не решенной проблеме» в сфере обеспечения безопасности полетов в РФ.

Опасения организации вызывает двойная регистрация летающих в России самолетов – это создает проблему действительности лицензий на радиооборудование и сертификатов летной годности. Если власти РФ не решат этот вопрос к 14 сентября, то «информация о существенных опасениях» ICAO из закрытой станет публичной.

На сайте с итогами проверок безопасности полетов Россия будет обозначаться красным флажком — «другие страны будут сами решать, что делать с этой информацией». В настоящий к категории стран имеющих проблемы с обеспечением безопасности перелетов, относятся Бутан и Эритрея.

Официальный представитель ICAO Энтони Филбин в разговоре с РБК подтвердил подлинность закрытого бюллетеня. По его словам, опасения организации связаны с нарушением статьи 18 Чикагской конвенции – СССР ратифицировал ее в 1970 году, РФ продолжает оставаться подписантом как правопреемница советского государства.

Данная статья утверждает, что самолет не может быть зарегистрирован более чем в одном государстве на законных основаниях.

Российские авиакомпании начали регистрировать западные самолеты в национальном реестре после санкций, введенных рядом иностранных государств после начала военных действий на Украине.

В Росавиации в апреле заявляли, что «недружественные страны» принимают решения, ставящие под сомнение систему, опирающуюся на положения Чикагской конвенции.

Китай прикрыл небо

В конце мая РБК со ссылкой на источники сообщал, что самолеты Boeing и Airbus российских авиакомпаний с регистрацией в двух юрисдикциях — в РФ и за границей — не смогут летать через китайское воздушное пространство.

По словам одного из собеседников издания, авиационное управление КНР просило все компании-перевозчики без исключения — в том числе и российские — обновить электронные досье с данными о самолетах, собственниках и договорах на наземное обслуживание. Он отметил, что такой запрос — стандартная процедура, однако недавно Китай «внес корректировки».

Китайские авиавласти запросили подтверждение того, что «боинги» и «эйрбасы» российских компаний официально сняты с регистрации за пределами России. Однако авиакомпании не смогли предоставить подтверждающих документов, поэтому «в соответствии с международным авиазаконодательством» им было отказано в выполнении полетов.

Ранее стало известно, что российские власти планируют рассмотреть возможность производства в стране деталей для находящихся тут Boeing и Airbus. Такая необходимость возникла на фоне западных санкций, которые включают полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию.

В конце марта российские авиакомпании окончательно «потеряли» 78 из 1367 самолетов из-за санкций: их арестовали в аэропортах за границей, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. В российский реестр перевели почти 800 самолетов.