Шри-Ланка на грани катастрофы. Что ждет страну после бегства президента

Один из тяжелейших социально-экономических кризисов в истории Шри-Ланки уже привел к необратимым последствиям – страну экстренно покинул президент; на улицах периодически бесчинствуют протестующие. «Газета.Ru» попыталась понять, какое будущее ждет островное государство.

Остров в огне

Сотни протестующих ворвались в президентский дворец и на несколько часов перенеслись в мир роскоши — те, кто посмелее ринулись в бассейн главы государства; другие осторожно осматривали хоромы или готовили еду прямо на президентской лужайке.

К тому моменту уже бывший глава государства Готабая Раджапакса покинул страну. Через несколько дней он уведомил премьер-министра Ранила Викрамасингхе о своей отставке через электронную почту.

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С одной стороны, протестующие добились одной из своих главных целей — избавиться от погрязшего в коррупции президента. Однако систематические проблемы, спровоцировавшие социально-экономический кризис в 2021 году, никуда не делись. Экономика Шри-Ланки все еще переживает тяжелейший за десятилетия спад, которому сопутствует финансовый кризис; долговая нагрузка продолжает расти, а вместе с ней и инфляция. На заправках кончается топливо, в магазинах — пустые полки.

По данным ООН, около 90% шри-ланкийских семей пропускает приемы пищи, чтобы еды хватило хотя бы на день, в то время как 3 млн граждан (13% населения) вынуждены обращаться за экстренной помощью.

Кроме того, многих протестующих смущает фактический приход к власти Векрамасингхе — многолетнего соратника бывшего президента. В оппозиционной среде зреют опасения, что недавний премьер ни чем не лучше своего предшественника, и у него также нет идей о том, как спасти островное государство от полномасштабной гуманитарной катастрофы.

Как спасти Шри-Ланку

Президентские выборы должны состоятся на Шри-Ланке 20 июля. По данным агентства Reuters , на высший пост в стране претендуют три кандидата: лидер оппозиции Саджит Премадаса, бывший журналист и депутат Дуллас Алахапперума и временный глава государства Ранил Векрамасингхе. Кто бы не оказался у власти, перед ним встанет двойная задача: провести переговоры с МВФ о реструктуризации долга размером $51 млрд и успокоить протестующих.

В настоящее время процесс реструктуризации долга застопорился. По информации издания Fortune, в МВФ не хотят проводить переговоры с «временщиками». Вместо этого кредиторы полны решимости дождаться окончания выборов и относительной стабилизации во внутриполитической плоскости. Для властей Шри-Ланки в тоже время каждый день на счету, поскольку в валютных резервах страны осталось всего $25 млн.

Младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Иван Щедров, в свою очередь, уверен — Векрамасингхе по силам стабилизировать ситуацию.

«Это опытный политик, пользующийся популярностью за рубежом. Несмотря на то, что часть протестующих требуют и его отставки, Ранил является во многом компромиссной фигурой во внутренней политике. Все будет зависеть от его переговорных навыков и способности найти баланс между ключевыми партиями», — сказал младший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Однако если власти и дальше продолжат уповать на внешние заимствования, кризисная ситуация может сохранятся еще долгое время.

«Полагаю, что решить долговую проблему в ближайшей перспективе не представляется возможным. $51 млрд — слишком большая сумма для экономики Шри-Ланки. Сейчас главная задача — решить проблему нехватки топлива и продовольствия. Во многом от этого будет зависеть характер развития кризиса. Для решение долгосрочных проблем стране будет необходимо провести структурные реформы в экономике», — объяснил Щедров.

Алексей Куприянов из ИМЭМО РАН в то же время не видит, как страна может выбраться из кризиса без новых заимствований.

«Других способов спасти экономику, кроме как брать новые кредиты, попросту нет. Лишние $10 млрд, может, большой роли не сыграют, но помогут хотя бы сейчас. Но пока вообще не понятно, как страна будет выбираться из этого кризиса. Можно спасать ее бесконечно. Власти могут брать кредит и структурировать, и также по новой. Но насколько эта схема и дальше будет рабочей — не очень понятно», — сказал Куприянов «Газете.Ru».

Эксперт также не исключил, что в стране в скором времени может подняться вторая волна протестных настроений.

«Если новая власть не сможет добиться того, чтобы на заправках было топливо, а в домах горел свет, будет новый всплеск протестов», — резюмировал он.

Рука помощи

С началом активной фразы протестов на Шри-Ланке, местные власти попытались привлечь к решению кризиса ряд зарубежных стран. На просьбу о помощи откликнулись Индия, Китай и Россия.

Нью-Дели передал в страну 44 тыс. тонн удобрений и одобрил очередную кредитную линию; в Пекине рассматривают возможность оказать стране крупномасштабную гуманитарную помощь. Москва же думает над тем, чтобы открыть для Шри-Ланки кредитную линию для импорта топлива. Вопрос лишь в том, что все эти страны могут получить взамен, прежде чем спасать островное государство.

«Россия может внести свою вклад и в решение продовольственной проблемы в регионе. Но для этого нужно определить, что мы хотим взамен», — сказал Иван Щедров.