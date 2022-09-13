«Пусть народ скажет». В Грузии предложили провести референдум о войне с Россией

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что высокопоставленные украинские чиновники «не могут скрыть желания» вовлечь Грузию в военный конфликт с Россией. При этом грузинские власти не поддерживают эту идею. Однако руководство страны готово провести референдум, чтобы узнать, согласен ли с ним народ или хочет вступить в войну с Москвой, заявил Кобахидзе.

Власти Грузии могут организовать всенародный референдум и задать на нем вопрос: хотят ли грузины войны с Россией, заявил Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». При этом руководство страны не поддерживает идею об объявлении войны Москве.

«Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России», — подчеркнул Кобахидзе и пообещал, что власти «будут действовать так, как скажет народ».

Политик выразил надежду на то, что грузинские граждане «внесут ясность, согласны они с высказываниями украинских политиков о необходимости вовлечения Грузии в войну или с позицией властей своей страны [не открывать второй фронт]».

По словам главы «Грузинской мечты», несколько высокопоставленных политиков Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта.

«Это их позиция, и я повторю еще раз: мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения», — подчеркнул Кобахидзе.

Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Федора Вениславского, который ранее посоветовал Тбилиси «предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии». По его словам, сейчас подходящее время, поскольку Россия полностью сконцентрирована на Украине.

Ранее с подобными предложениями к властям Грузии публично обращались секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

«Все они прямо говорили, что открытие второго фронта в Грузии очень желательно», — напомнил председатель «Грузинской мечты». Он отметил, что «высокопоставленные чиновники правительства Украины не могут скрыть желание… вовлечь Грузию в военный конфликт».

Ранее Кобахидзе уже обвинял украинских политиков и местную оппозицию в желании втянуть страну в конфликт. Он заявил, что «если большинство населения желает биться до последнего грузина, то мы можем это обсудить».

«Это решать Грузии»

Комментируя призыв депутата Рады Вениславского, вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что «идет глобальная игра, где каждый пытается действовать согласно своим интересам».

«Здесь нет ничего двусмысленного, здесь призыв к включению в войну, и это полностью отражает позицию определенной группы, которая созвучна позиции «Нацдвижения», — сказал он.

Правящая партия уже не раз обвиняла оппозиционное «Единое национальное движение» и его соратников в стремлении открыть в Грузии второй фронт.

«Грузинское общество очень хорошо видит, какие силы стоят за риторикой войны, и именно на этом фоне еще более важны действия нашей власти, которые обеспечили и в будущем обеспечат безопасность страны», — отметил депутат от «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили.

В свою очередь депутат от «Нацдвижения» Анна Цитлидзе заявила, что на фоне украинского конфликта власти Грузии должны «повысить свои усилия на международном уровне», чтобы вернуть свои территории как можно скорее.

В то же время слова украинского депутата раскритиковали представители других парламентских партий.

«Вся наша дипломатия построена на том, что мы должны вернуть эти территории мирно, так как это не просто территории... там живут люди, которых мы считаем своими согражданами, и мы хотим и их возвращения», — отметил Александр Раквиашвили, депутат от оппозиционной партии «Гирчи».

Он указал, что любая попытка призвать Грузию войти на эти территории с оружием и начать войну «противоречит тому, что мы делали».

«Я не буду вдаваться в подробности того, что кто-то делает какое-то заявление. Это решать только грузинскому государству», — заявила депутат от партии «Для Грузии» Ана Бучукури.

Ее слова поддержал вице-спикер парламента, депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани.

«Грузинское государство само решит, в какой форме, когда и как восстановить территориальную целостность и когда будет такая возможность», — заявил он.

«Никакого второго фронта, никакой войны»

Власти Грузии неоднократно называли недопустимым втягивание страны в военные действия на Украине.

«Мы гарантируем населению, что в стране будет долгосрочный мир, никакого второго фронта, никакой войны», — еще в мае говорил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он напомнил, что у страны уже был военный конфликт с Россией в 2008 году, который принес «тысячу бед» и «разрушительные последствия».

Кроме того, Грузия не вводила санкции против России, хотя и соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявлял, что страна не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.

14 июня Михаил Подоляк обвинил грузинское правительство в отказе вводить новые санкции против Москвы.