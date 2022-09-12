Посол России в ФРГ заявил о «красной черте», которую немцы перешли в отношениях с Москвой

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин перешел «красную черту», поставляя оружие Украине. Он также считает неприемлемым тот факт, что в ФРГ винят Москву «во всех смертных грехах» — в резком росте коммунальных платежей, инфляции и снижении реальных доходов граждан страны, так как все это – последствия антироссийских санкций.

«Это путь в никуда»

По мнению Сергея Нечаева, сам факт снабжения Украины летальным оружием, которое произведено в Германии и «применяется не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать». Он считает, что в этом контексте также надо учитывать «моральную и историческую ответственность» ФРГ перед российским народом «за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

«Тем не менее Рубикон перейден. Накачка Киева вооружениями, как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО, — это путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы. В Германии многие это осознают», — сказал Нечаев в интервью «Известиям».

По его словам, власти Германии в одностороннем порядке пошли на «обрушение уникальных по своим масштабам и насыщенности взаимовыгодных двусторонних отношений» между Берлином и Москвой, которые выстраивались «на партнерской основе в последние десятилетия».

«По сути, подвергается эрозии процесс послевоенного примирения наших стран и народов. Отдельные голоса, взывающие к разуму, звучат и здесь, мы их слышим, но погоду они не делают. Берлин остается одним из инициаторов санкционного давления на нашу страну. В таких условиях говорить о посреднической роли ФРГ (в переговорном процессе России и Украины – «Газета.Ru») вряд ли целесообразно, да и инициатив Берлина на этот счет в последнее время не наблюдается», — отметил посол.

«Мы далеки от злорадства»

Нечаев подчеркнул, что риторика Германии «носит агрессивный антироссийский характер» и «строится на обвинениях Москвы во всех смертных грехах». Он также уверен, что «бессмысленно» искать «русский след» или «руку Кремля» в организации демонстраций, во время которых граждане ФРГ требовали отменить антироссийские санкции, прекратить поставки оружия Киеву и запустить «Северный поток – 2».

«Такого рода настроения связаны с резким ростом коммунальных платежей, инфляции, снижением реальных доходов в условиях развязанной Западом против России санкционной войны, которую здесь все чаще квалифицируют как «выстрел себе в ногу». Последствия санкций ощущают на себе простые люди. Многие выражают несогласие. И уж, конечно, это далеко не только и не столько представители русскоязычной диаспоры», — добавил дипломат.

Он отметил, что все меры, которые принимают власти Германии в условиях энергетического кризиса – «вынужденный ответ правительства на результаты недальновидной экономической и энергетической политики коллективного Запада, сделавшего ставку на «удушение» России».

«Попытки переложить ответственность за происходящее на Москву не убеждают. Это понятно уже сейчас. Снижение реальных доходов, режим максимальной экономии, отказ от привычного уровня жизни, закрытие производств не могут не вызывать естественного беспокойства. Мы далеки от злорадства по этому поводу. Не хотим спекулировать насчет роста протестных настроений», — подчеркнул посол.

Действия «вопреки логике»

Нечаев сообщил со ссылкой на данные немецких экспертов, что Германия «вряд ли в состоянии полностью отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе».

«Надежды на быстрое замещение российских энергоносителей за счет СПГ из третьих стран не оправдываются. Германия не располагает необходимыми мощностями по приему СПГ, а планируемые к постройке пять терминалов полностью проблему не решат. Не говоря уже об отсутствии твердых договоренностей о будущих поставках», — пояснил дипломат.

По его словам, пытаясь отменить законы рынка с помощью введения искусственных ограничений на стоимость нефти и газа, западные политики действуют «вопреки логике». Так как производители, продающие газ на спотовом рынке, направляют его туда, где за него больше заплатят.

Посол подчеркнул, что проблемы ФРГ с газом не связаны с Россией. Он напомнил слова президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, что РФ готова запустить «Северный поток – 2» «хоть завтра».

«Все зависит от немецкой стороны. Трубопровод построен. Это многосторонний экономический проект, в него вложено немало средств. Он готов к эксплуатации, заполнен газом, соответствует требованиям, проведены соответствующие технические проверки. Для запуска необходима лишь политическая воля руководства ФРГ. Однако пока что политические решения, навязанные Берлину, имеют приоритет перед прагматизмом», — заключил Нечаев.

Позиция Германии

Накануне стало известно, что ведущие политики правящей в ФРГ коалиции выступили за дальнейшую военную поддержку Украины. По словам председателя комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП), Германии следует немедленно внести свой вклад в успехи Украины и передать Киеву защищенные машины и боевые машины пехоты Marder, а также боевые танки Leopard 2.

О продолжении поддержки Украины оружием 10 сентября также заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Глядя на восток и юг Украины, мы видим, насколько важны поставки вооружений», — отметила она, пояснив, что «благодаря поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов».

По ее мнению, это демонстрирует, что «необходимо сохранить поддержку за счет (поставок – «Газета.Ru») вооружений в течение следующих нескольких месяцев».