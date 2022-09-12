«СМИ показывают, что я уже погиб». Виталий Гура раскрыл инсценировку ФСБ в Новой Каховке

Российские спецслужбы раскрыли детали операции по спасению заместителя главы Новой Каховки Виталия Гуры. Месяц назад появилась информация о гибели чиновника. Но все это оказалось инсценировкой, чтобы нарушить планы Киева, который якобы готовил реальное покушение. Как передает Первый канал, «оперативная игра» российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков ряда других диверсий и их агентов. ФСБ сообщила, что пресекла серию терактов против членов правительства Крыма и сотрудников администрации Херсонской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Убийство» заместителя главы администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ России — чиновник жив. Об этом он сам сообщил в эфире Первого канала. Сюжет вышел в эфир в понедельник утром, 12 сентября.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — рассказал Гура.

Еще одной инсценировкой российских спецслужб оказалось «убийство» заместителя начальника управления МВД по Новой Каховке Сергея Томко, о котором также сообщали в эфире украинского телевидения.

Как отмечает Первый канал, «оперативная игра» российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.

О том, что Гура якобы скончался после «совершенного на него покушения по приказу СБУ», официально утверждала заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева:

Как сообщалось 6 августа, нападение якобы произошло у дома, где проживал Гура, — неизвестные выстрелили в него из пистолета Макарова. На месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от оружия, чиновник якобы получил пулевые ранения

Интересно, что другой заместитель главы администрации Херсонской области — Кирилл Стремоусов — тогда заявлял, что пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, но не умер.

О смерти Гуры в своем Telegram-канале сообщал и военный корреспондент Юрий Котенок, уточнив, что чиновник скончался якобы во время транспортировки его в Крым.

Пресечена серия терактов

Также в понедельник, 12 сентября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировали о пресечении серии диверсионно-террористических актов против сотрудников администрации Херсонской области и правительства Крыма, якобы готовившихся СБУ.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — утверждается в сообщении.

Как передает ТАСС, российские контрразведчики выявили сотрудника СБУ, «руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов». Установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, добавили в ЦОС ФСБ. Там уточнили, что в ходе оперативных мероприятий «получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования».