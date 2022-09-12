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Политика

Отказ от переговоров с Россией и Трамп в розовых очках. Что сказал Зеленский CNN

Зеленский отказался от переговоров с Россией и отверг Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что не готов вести переговоры с Россией на этом этапе военной спецоперации. Глава государства также отверг все минские соглашения, назвав их «пустыми бумагами», которые выгодны только России. Его также возмутило, что бывший президент США Дональд Трамп продолжает «восхвалять» российского лидера Владимира Путина. Главные заявления Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

«Многое зависит только от Путина»

В интервью американскому телеканалу CNN Владимир Зеленский подчеркнул, что не будет вести переговоры с Россией, пока она выдвигает ультиматумы и держит под контролем украинские территории.

«На сегодня нет. Я не вижу желания с их стороны быть конструктивными <...> Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы», — сказал Зеленский.

По его словам, украинские войска «не будут стоять на месте», а намерены постепенно продвигаться вперед и возвращать контроль над территориями, занятыми российскими войсками. Он также отметил, что некоторые страны «будут подталкивать Украину к Минскому процессу», но он неприемлем для страны.

«Я хочу, чтобы мир осознал. Одно дело – дипломатическое урегулирование, другое – Минск 2, 3, 5 10. Это два разных понятия. Минск – это пустая бумага, которая позволяет России передохнуть перед следующим этапом (спецоперации – «Газета.Ru»)», — подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что «многое зависит только от Путина». Переговоры возможны только после того как российские войска покинут все взятые под контроль территории. При этом украинский лидер признал, что Россия — «сосед с огромным населением», и после спецоперации «нам все равно придется жить как соседям».

Трамп в «розовых очках»

Зеленский также заявил, что «удивлен» тем, как бывший президент США Дональд Трамп продолжает «восхвалять» президента России Владимира Путина даже после 24 февраля.

«Я считаю, что у него было достаточно времени, много времени, чтобы понять, кто такой Путин … У него (Трампа – «Газета.Ru») есть вся мощь страны — разведданные, данные — для создания психологического профиля», — сказал украинский лидер.

Он считает, что Трамп хвалил Путина, так как ему это было нужно «для продвижения своей внутренней политики, чтобы показать, что он готов найти взаимопонимание с президентом России».

«Украина в его (Трампа – «Газета.Ru») глазах слишком далека. Но у этой войны нет расстояний, которые она не могла бы преодолеть, поэтому я считаю, что ему нужно смотреть на ситуацию без, как мы говорим, розовых очков», — уверен президент Украины.

Как отмечает The Hill, Трамп назвал февральские события «гениальными» и «сообразительными» действиями Путина. Этим экс-президент США вызвал критику даже в собственной республиканской партии.

Четыре раунда переговоров

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что РФ не отвергает возможность переговоров с Украиной, но если процесс затянется, то найти общий язык странам будет сложнее.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал Лавров.

Он напомнил, что позицию Москвы по вопросу переговоров уже изложил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций. По словам министра, во время мартовских встреч в Стамбуле украинская делегация внесла предложения по мирному урегулированию, которые Россия поддержала, но впоследствии Киев отошел от достигнутых договоренностей.

«Насчет переговоров они уже все сказали. Заявляют, что переговоры могут быть только после победы Украины. И потом, когда Россия уйдет с украинских земель, они будут готовы уже разговаривать, навязывая нам свои условия», — подчеркнул Лавров, добавив, что Москва знает, как достигать своих целей.

Делегации России и Украины провели переговоры на четырех очных встречах. Три из них состоялись в Белоруссии, в четвертая, последняя, — 29 марта в турецком Стамбуле. Вскоре украинская сторона отказалась от достигнутых договоренностей. Окончательно переговорный процесс приостановился в мае. Официальные лица России не раз подчеркивали, что возобновление диалога возможно лишь на условиях Москвы.

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