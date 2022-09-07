В Прибалтике больше не будет русских туристов. Москва отвечать пока не планирует

Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. Въезд в балтийские страны будет ограничен как через российскую, так и через белорусскую границу. Однако Москва не торопится отвечать на недружественные шаги — президент против. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. На прошлой неделе главы МИД Евросоюза заморозили соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС — визы станут дороже, а их получение займет больше времени.

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией», — приводит Reuters слова министра.

Попасть в Прибалтику смогут лишь водители грузовиков, дипломаты и пересекающие границу по гуманитарным и семейным причинам.

Польша, страны Балтии и Финляндия намерены продолжить обсуждать визовые ограничения в отношении российских граждан.

Сложный режим

31 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Инициативу полностью лишить россиян европейских виз заблокировала Венгрия, Бельгия и еще несколько стран Союза.

Тем не менее, страны ЕС договорились выдавать визы «специфическим группам россиян», однако глава евродипломатии Жозеп Боррель не уточнил, кто подойдет под данную характеристику. Также он отметил, что с середины июля наблюдается массовый приток граждан России в соседние с ЕС страны, что, по его мнению, «угрожает их безопасности».

«Выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц», — пояснил Боррель, подчеркивая, что Евросоюз «не хочет отгородить себя от тех россиян, которые выступают против войны на Украине, от российского гражданского общества».

Теперь россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз. Визовый сбор увеличится с €35 до €80 и сроки оформления документов увеличатся до полугода.

Закрыть россиянам въезд в Европу предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, изоляция позволит «призвать к ответственности» все население России, что, по его мнению, повлияет на президента РФ Владимира Путина. В ЕС за запрет на выдачу виз россиянам выступали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и другие. Не поддержали ограничения Франция и Германия. Также решение о запрете ранее не поддержали Португалия, Кипр, Греция и Люксембург. Ряд европейских чиновников с сомнением или негативно высказывались о запрете выдачи виз россиянам, в частности бывший посол ЕС в России Маркус Эдерер, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и представители Еврокомиссии.

Представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в политике «сжигания мостов» между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

Так или иначе, на Украине не теряют надежд продавить визовый запрет россиянам со стороны Европы. Партия «Европейская Солидарность», возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко, и партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» соревнуются в Верховной раде за авторство запретительной инициативы для россиян. По инициативе «Европейской Солидарности» Рада обратилась в ЕС с призывом отменить выдачу виз россиянам, постановление поддержало 325 нардепов. Однако через неделю появилось идентичное постановление – от партии действующего президента. В итоге Рада приняла сразу оба документа.

«Евросолидарность» помимо запрета на выдачу виз предлагает аннулировать уже выданные туристические визы. Кроме этого они призывают «ввести полное эмбарго на ввоз важнейших товаров российского экспорта, включая нефть, газ, уголь, золото», отключить все банки РФ от международной межбанковской системы SWIFT, запретить российское судоходство, логистику и доступ к портам на территории государств-членов ЕС.

Москва не возводит стену

7 сентября Финляндия значительно сократила количество туристических виз гражданам России, но не будет ограничивать въезд без решения Европейского союза, заявили глава финского МИД Пекка Хаависто. По его словам, с точки зрения права сложно определить, действуют сейчас или не действуют шенгенские визы россиян.

«Мы контролируем собственный процесс выдачи виз, но нам нужен совет Еврокомиссии касательно того, что делать с визами, выдаваемыми другими странами Шенгенского соглашения», — сказал дипломат.

Также 7 сентября Захарова рассказала, что российский МИД разрабатывает поручение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для туристов из других стран. 6 сентября Путин призвал отказаться от принципа взаимности в основе визового режима с другими странами.

«Если нам что-то мешает — зачем нам такие принципы? (...) Надо быть погибче», — добавил президент.

Однако уже 7 сентября Путин заявил, что Россия не будет закрываться от Европы, вводя ответные визовые ограничения. Он подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы иностранные предприниматели, спортсмены, деятели культуры и студенты приезжали в РФ. Зеркальный ответ на действия Евросоюза, по его словам, неуместен.

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Зачем им закрывать [границы]? Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много <...> Пускай приезжают и работают», — сказал Путин.