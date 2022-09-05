«Мы не можем изолировать российский народ»: Боррель отметил усталость стран ЕС от санкций

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил в Праге на межпарламентской конференции, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Он заявил, что ЕС начнет регулировать поток приезжающих в страны блока граждан России, отметил усталость граждан Евросоюза от санкций против РФ, а также подчеркнул, что Европе не удастся полностью изолироваться от россиян. Главные заявления Борреля – в материале «Газеты.Ru».

Гражданам РФ будут выдавать визы

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить гражданам России посещать страны блока.

«Мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, — это не то, о чем договорились министры (иностранных дел ЕС в Праге 31 августа – «Газета.Ru»). Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации... Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы», — сказал Боррель.

По его словам, граничащие с Россией страны ЕС будут сами регулировать въезд граждан, а также будут иметь право отказать в пересечении границы даже обладателям шенгенских виз.

«Если я получил визу, это еще не означает, что меня пустят. К примеру, можно приехать к границам США с визой, но во въезде может быть отказано по той или иной причине», — пояснил он.

Согласно открытым источникам, главы МИД стран Евросоюза по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки граждан РФ. При этом полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам так и не был согласован. Ожидается, что постпреды стран ЕС могут официально утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией на очередном заседании 7 сентября.

Усталость от санкций

Глава дипломатии Евросоюза признает, что граждане некоторых стран блока устали от антироссийских санкций, а также обеспокоены приближающейся зимой. Он пообещал, что им разъяснят «необходимость» такой политики.

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса, а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — подчеркнул Боррель.

Он уверен, что причиной нынешнего кризиса в преддверии зимы стали не санкции, а исключительно Россия, так как она «превращает энергетику в оружие». Глава евродипломатии также озабочен «российской пропагандой», которая «обвиняет в энергетическом кризисе санкции ЕС» и которая «пробирается в правительственные круги и СМИ многих стран, в частности, в Африке». Поэтому он призвал парламентариев стран Евросоюза интенсифицировать контакты с международными организациями, институтами и иностранным государствами, чтобы продвигать позицию Брюсселя.

«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть <…> В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии <…> Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии », — отметил Боррель.

На пути к независимости от России

Глава дипломатии также признал, что санкции пока не смогли помешать России получать деньги от экспорта газа и нефти. Но он надеется, что ограничения помешают развитию энергетических возможностей Москвы.

«Россия нуждается в развитии новых нефтяных и газовых месторождений… но это невозможно без мощного технологического вовлечения западных компаний и западных технологий. Без нас они не смогут развивать свои газовые и нефтяные возможности», — считает Боррель.

При этом «позитивной стороной» нынешнего кризиса он назвал тот факт, что в Европе «осознали необходимость энергетической независимости от России».

«Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию «Стратегический компас» из-за событий на Украине, так как «события масштаба нынешних» в нем «предусмотрены не были».

«Стратегический компас» продолжает действовать, его положения должны быть реализованы, но мы уже начали думать о том, как адаптировать его к новой ситуации. Потому что эта новая ситуация определит наши будущие отношения с Россией, новые геополитические ориентации в мире… Мир сегодня гораздо более опасный, нежели еще в конце прошлого года», — заключил Боррель.