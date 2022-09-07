Военная операция России на Украине. День 196-й

09:15

Оперная певица Мария Максакова призналась, что не получает поддержки от родных после того, как уехала на Украину полгода назад. Ее слова цитирует StarHit.

«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — негодует Максакова. Сейчас ее старшие дети проживают в России вместе с бабушкой.

По словам исполнительницы, мать и дети не хотят общаться с ней. Максакова отметила, что мать не позволила ей переступить порог дома при встрече.