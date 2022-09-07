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Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
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Политика

Военная операция России на Украине. День 196-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 196-й день

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Илья Питалев/РИА «Новости»
В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ населенных пунктов вблизи Херсона. Обстрелы продолжаются и в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит призыв МАГАТЭ создать в районе Запорожской АЭС зону безопасности, если это означает демилитаризацию станции. Он стал первым политиком, кому после вступления в должность позвонила новый британский премьер Лиз Трасс. Она приняла его приглашение посетить Украину и подтвердила, что Киев может рассчитывать на помощь Лондона в долгосрочной перспективе. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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09:19

Путин на ВЭФ: инфляция в России по итогам года будет 12%, а в следующем году — 4-5%

09:15

Оперная певица Мария Максакова призналась, что не получает поддержки от родных после того, как уехала на Украину полгода назад. Ее слова цитирует StarHit.

«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — негодует Максакова. Сейчас ее старшие дети проживают в России вместе с бабушкой.

По словам исполнительницы, мать и дети не хотят общаться с ней. Максакова отметила, что мать не позволила ей переступить порог дома при встрече.

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Мария Максакова на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации, 2016 год

Максим Блинов/РИА «Новости»
09:13

09:11

ЕС и США увеличили закупки основных промышленных металлов из России, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные военным конфликтом в Украине — Reuters.

09:05

09:04

09:02

Экономика России способна адаптироваться к возникшему кризису, но для этого требуются наиболее благоприятные условия для бизнеса. Об этом заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью РБК на полях ВЭФ.

Ротенберг предложил для улучшения экономической ситуации устранить лишние преграды, предоставить бизнесу доступ к кредитным средствам. «Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — сказал предприниматель.

08:58

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО «Град» — ТАСС.

08:51

08:50

08:49

08:41

08:40

Премьер Мьянмы сказал, что считает Путина лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене — ТАСС.

08:39

08:36

ВСУ дважды с начала суток обстреляли Донецк, сообщило представительство республики — ТАСС.

08:35

Один мирный житель погиб и четверо получили ранения за прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны республики.

08:34

08:33

МИД РФ взял в оперативную проработку поручение Путина о либерализации визового режима для иностранцев, заявила Захарова — ТАСС.

08:32

Минэк Германии: «Мы до сих пор настроены скептически, когда речь идет о вопросах, связанных с потолком цены на газ» — РИА.

08:31

Учебник по классическому украинскому языку может появиться до конца 2022 года, заявили в Минпросвещения РФ — ТАСС.

08:30

08:29

ВТБ ожидает падения российской экономики на 4% в 2022 году, в 2023 году - на 1,5%. Уровня ВВП РФ 2021 года (рост на 4,6%) можно достичь через четыре-пять лет. Об этом на сессии «Финансовый сектор России: первые итоги трансформации» в рамках Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин.

08:28

08:26

В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ населенных пунктов вблизи Херсона — ТАСС.

08:25

08:24

08:23

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым политиком, кому после вступления в должность позвонила новый британский премьер Лиз Трасс.

Она приняла его приглашение посетить Украину и подтвердила, что он имеет ее «полную поддержку», а Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.

Вторым иностранным лидером, кому позвонила Трасс, стал президент США Джо Байден.

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Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы, 23 августа 2022 года

Офис Президента Украины
08:22

08:21

08:20

«Ростелеком» пока не планирует работать в ДНР и ЛНР, сказал РИА Новости глава компании.

08:19

«Росатом» будет оказывать всяческое содействие экспертам МАГАТЭ, оставшимся на Запорожской АЭС после визита миссии агентства. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24».

08:18

08:16

Гуманитарная помощь для жителей ДНР и ЛНР доставляется бесперебойно и ежедневно, заявил замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин — ТАСС.

08:15

08:14

«Китай занимает взвешенную и разумную позицию по Украине, понимает логику действий России», — утверждает посол РФ в КНР Андрей Денисов.

08:13

08:12

08:10

08:08

Механизм параллельного импорта в Россию продлят на весь 2023 год, возможность продления на 2024-й и последующие годы не исключена, заявил Мантуров — РИА.

08:07

В Вашингтоне допускают, что место американского посла в Москве будет вакантным «на протяжении месяцев или дольше» из-за плохих отношений США и России, пишет Foreign Policy.

08:06

08:05

Венгрия попросила ЕС исключить трех российских бизнесменов Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова из санкционного списка — Politico.

08:04

Система ПВО дважды в течение получаса сработала в Новой Каховке Херсонской области — ТАСС.

08:03

Минобороны России показало кадры работы полевого госпиталя Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации:

08:02

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ во вторник, как и за четыре предыдущих дня, не произвели ни одного обстрела населенных пунктов республики — ТАСС.

08:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит призыв Международного агентства по атомной энергии создать в районе Запорожской АЭС зону безопасности, если это означает демилитаризацию станции — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 196-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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