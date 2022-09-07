Военная операция России на Украине. День 196-й

Оперная певица Мария Максакова призналась, что не получает поддержки от родных после того, как уехала на Украину полгода назад. Ее слова цитирует StarHit.
«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — негодует Максакова. Сейчас ее старшие дети проживают в России вместе с бабушкой.
По словам исполнительницы, мать и дети не хотят общаться с ней. Максакова отметила, что мать не позволила ей переступить порог дома при встрече.
Мария Максакова на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации, 2016 годМаксим Блинов/РИА «Новости»
ЕС и США увеличили закупки основных промышленных металлов из России, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные военным конфликтом в Украине — Reuters.
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Ротенберг предложил для улучшения экономической ситуации устранить лишние преграды, предоставить бизнесу доступ к кредитным средствам. «Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — сказал предприниматель.
Премьер Мьянмы сказал, что считает Путина лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене — ТАСС.
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Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы, 23 августа 2022 годаОфис Президента Украины
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