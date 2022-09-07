Зеленская не вняла голосу Pink Floyd. Первая леди Украины ответила Роджеру Уотерсу

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена ответила одному из основателей и бывшему вокалисту британской рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу, обвинившего украинского главу государства в нарушении предвыборных обещаний и призвавшего западные страны перестать поставлять Киеву оружие. Она посоветовала артисту обратиться за миром к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Если сдадимся – нас не будет»

Елена Зеленская написала на своей странице в Twitter ответ на письмо Роджера Уотерса. Она опубликовала его на украинском и английском языках.

«Это Россия вторглась на Украину, разрушает города и убивает мирных жителей. Украинцы защищают свою землю и будущее своих детей. Если мы сдадимся — нас завтра не будет. Если Россия сдастся — война закончится», — написала первая леди Украины.

Она также предложила музыканту «попросить о мире президента России», а не украинского лидера.

«С любовью, Роджер Уотерс»

5 сентября музыкант опубликовал на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) письмо, адресованное жене Зеленского. Он сообщил, что прочитал статью BBC, основанную на интервью первой леди Украины.

«Уважаемая госпожа Зеленская! Сердце кровью обливается за вас и за все украинские и российские семьи, опустошенные ужасной войной на Украине <…> BBC цитирует вас: «Если поддержка Украины будет сильной, кризис будет короче». Хммм? Думаю, это зависит от того, что вы имеете в виду под «поддержкой Украины», — написал Уотерс.

По его словам, если под «поддержкой Украины» Зеленская имела в виду продолжение поставлять оружие армии киевского правительства, то она «трагически ошиблась».

«Подбрасывание топлива в виде оружия никогда раньше не помогало сократить войну, и сейчас это не сработает, особенно потому, что в данном случае большая часть масла бросается в огонь из Вашингтона, округ Колумбия, который находится на относительно безопасном расстоянии от пожара, и потому что «маслометы» уже заявили о заинтересованности в том, чтобы война продолжалась как можно дольше», — подчеркнул музыкант.

Он считает, что люди, которые «действительно хотят мира», не желают, чтобы Киеву пришлось бороться «до последней украинской жизни» или даже «до последней человеческой». Уотерс уверен, что, если мир хочет достичь «иного результата», то «придется искать другой путь».

«И этот путь может лежать в заявленных ранее добрых намерениях вашего мужа. Да, я имею в виду платформу, на которой он так похвально баллотировался на пост президента Украины, платформу, на которой он одержал свою историческую победу на демократических выборах 2019 года. Он стоял на предвыборной платформе следующих обещаний: закончить гражданскую войну на востоке и принести мир Донбассу и частичную автономию Донецку и Луганску, а еще ратифицировать и выполнить остальной пакет Минских договоренностей», — напомнил основатель и бывший вокалист Pink Floyd.

Он также предположил, что «предвыборная политика» Зеленского «не устраивала определенные политические фракции в Киеве», и они убедили его «диаметрально изменить курс, игнорируя мандат народа».

«Печально, ваш муж согласился на тоталитарные, антидемократические методы, противоречащие воле украинского народа, а силы экстремального национализма, которые скрывались прежде злобно в тени, с тех пор управляют Украиной. С тех пор они также пересекли все красные линии, которые были четко определены вашими соседями — Российской Федерацией — и, следовательно, они, крайние националисты, поставили вашу страну на путь к этой катастрофической войне», — считает музыкант.

Он призвал Зеленскую помочь ему «убедить наших лидеров прекратить бойню», которая «отвечает только интересам правящих классов и экстремальных националистов».

«Не лучше ли требовать выполнения предвыборных обещаний мужа и положить конец этой смертельной войне? С любовью, Роджер Уотерс», — написал он.

Роджер Уотерс и «Миротворец»

В начале августа Роджер Уотерс заявил в интервью телеканалу CNN, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине, и назвал американского лидера «военным преступником».

«Во-первых, он подливает масло в огонь (конфликта – «Газета.Ru») на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой чудовищной войне?» — пояснил свою позицию музыкант.

Телеведущий в ответ предположил, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону. Но основатель Pink Floyd настоял, что действия Москвы стали ответом на продвижение НАТО к российским границам. Музыкант также призвал журналиста подумать, что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде».

21 августа стало известно, что Уотерс пополнил своей персоной в базу украинского сайта «Миротворец». Артиста обвинили в «антиукраинской пропаганде», «покушении на территориальную целостность Украины» и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного порядка, а также иных правонарушений», — сообщили на сайте «Миротворца».