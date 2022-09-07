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Мясная ассоциация: запрет на разведение кур может затронуть до миллиона российских дачников

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Depositphotos

Предложение «Росптицесоюза» о запрете разведения домашней птицы на дачных участках затронет до 1 млн их владельцев. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«Таких людей не очень много в России. Где-то от ста тысяч до миллиона человек. Но проблем от разведения кур на личных подсобных хозяйствах и тем более на частных садоводческих участках очень много. Я каждый день получаю сводки, где возникли новые вспышки сальмонеллеза, птичьего гриппа. ЛПХ и дачи не находятся в зоне полномочий надзора и контроля со стороны регуляторов. Мы не знаем, сколько там птиц, в каком они состоянии», — рассказал Юшин.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов для собственных нужд на садовых и огородных участках, а также упрощающий оформление таких участков в долевую собственность. Авторы закона указывали, что он должен сдерживать цены на мясо и яйца.

Однако в сентябре «Росптицесоюз» выразил опасение, что из-за отсутствия контроля такие дачные участки могут стать очагами распространения птичьего гриппа. И предложил запретить разведение кур на дачах.

В то же время председатель общероссийской организации «Садоводы России» и бывший депутат Госдумы Андрей Туманов в беседе с «Газетой.Ru» назвал и узаконенное в июле разрешение на разведение птиц для дачников, и предложение «Росптицесоюза» фикцией.

«Принятый в июле закон — это пиар-акция, имитация законодательной деятельности. Он абсолютно ни на что не повлиял. В 66-м законе (Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». — «Газета.Ru») написано, что разведение кур на дачных участках разрешено, если это не запрещено другими законами и правилами. А если это не запрещено, то, спрашивается, зачем это дополнительно разрешать?» — объяснил Туманов.

По его словам, садоводческие и дачные товарищества сейчас являются серой зоной, в которой фактически не работают вышеописанные нормы закона.

«Садоводы живут в своем пространстве, в котором все эти юридические тонкости попросту отсутствуют. Как садоводы договорятся между собой, так и будет. Пока на вас соседи не пожаловались, ничего не произойдет», — сообщил глава организации.

Он отметил, что сейчас в стране не существует ни подразделений, ни специальных надзорных органов, которые ходили бы по дачным массивам и проверяли соблюдение законодательства.

«Я не видел ни одного полицейского у себя на участке в СНТ за последние 40 лет. И чиновника ни одного не видел, да и прокурора тоже. Даже если вы заведете несколько кур в сарае и придет инспекция, то вы скажете: это — домашние животные, как собака. И никаких последствий», — резюмировал Туманов.

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