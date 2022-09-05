Курс фунта стерлингов резко ослаб к доллару после прихода к власти премьера Британии Трасс

Курс фунта стерлингов приблизился к минимуму за последние десятилетия до 1,1444 расчетной единицы на фоне опасений инвесторов в связи с приходом к власти нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает Financial Times.

«В понедельник фунт торговался на уровне 1,1444 доллара, что лишь немного выше минимума, которого он ненадолго достиг во время коронавирусного кризиса 2020 года, после падения примерно на 8 процентов за последние три месяца. Фунт не торговался на таких слабых уровнях на регулярной основе с середины 1980-х годов», — говорится в материале.

По словам валютного стратега Deutsche Bank Шрейаса Гопала, курс фунта стерлингов во многом будет зависеть от политического курса нового премьера Трасс. В настоящее время инвесторы заняли выжидательную позицию.

«Новое правительство Великобритании находится на перепутье. Политические объявления в течение следующих нескольких недель будут ключевыми в определении риска экстремальных макроэкономических результатов в Великобритании и фунте», — заключил он.

В то же время инвесторы негативно оценивают активы британского фондового рынка из-за опасений, что высокая инфляция вынудит Банк Англии резко повысить процентные ставки. Это решение может повлиять на долгосрочные экономические перспективы Великобритании, утверждает газета.

1 сентября курс доллара США достиг максимума за 20 лет на фоне ожиданий повышения ставок ФРС. Индекс DXY, который показывает отношение американской валюты к корзине из шести других основных расчетных единиц мира (евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка), достигал в моменте 1,02% или 109,81 пункта.