Военная операция России на Украине. День 193-й

13:23

Павел Палажченко, личный переводчик первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, пояснил, что вопрос о нерасширении НАТО обсуждался руководством Советского Союза только в контексте объединения Германии в 1990 году, сообщает «Интерфакс».

«Вопрос о НАТО обсуждался исключительно в контексте объединения Германии. Восток — это бывшие соцстраны. Восток в то время — это и бывшие социалистические республики. Как же можно было тогда ставить вопрос о нерасширении НАТО? Куда? На страны Варшавского договора, который еще существовал? Тем более, не могло идти речи о невступлении в НАТО прибалтийских государств и особенно Украины, которые были субъектами Советского Союза», — указал Палажченко.