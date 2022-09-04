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Политика

«Все цели будут достигнуты». В Кремле рассказали о возможных переговорах с Украиной

Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом при выполнении ее условий

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Условия Москвы в отношении переговоров с Украиной не изменились и их выполнение необходимо обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все цели России при проведении спецоперации будут достигнуты. При этом украинский президент против дипломатического решения ситуации на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», что Москве есть о чем поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским — о выполнении условий российской стороны по урегулированию ситуации на Украине.

Он также заявил, что условия России «безусловно» остаются прежними. «Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты», – отметил пресс-секретарь президента РФ. Основными условиями являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Киевом независимости ДНР, ЛНР и российского Крыма.

Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что «любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров».

«Так будет и на этот раз. Произойдет это вряд ли рано, да, скорее, поздно, но все-таки произойдет», – так пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал ситуацию в отношениях России с Евросоюзом и США.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что Владимир Зеленский «безусловно не вызывает доверия» у России.

«Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов», – утверждает Медведев.

Тем не менее он признал, что пока Зеленский представляет Украину «он все равно сохраняет эти качества, качества собеседника».

В настоящее время украинские власти рассматривают переговоры с Россией как «смертный приговор». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 26 августа.

По его мнению, переговоры с Россией неприемлемы. Якобы Москва может воспользоваться паузой и ремобилизоваться, чтобы начать более сильное наступление на Украину. В том числе и «манипулировать, за кулисами, настроениями, деятельностью, исповедовать и углублять эту усталость от войны».

«Президент Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски», – подчеркнул он.

Украинский чиновник выразил мнение, что новые поставки вооружений от Запада позволят быстрее переломить ситуацию.

1 сентября Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Указ размещен на его сайте. Документ вступил в силу.

Российский посол в Минске Борис Грызлов посчитал, что Зеленский таким образом «поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров». По мнению дипломата, Зеленский отдал предпочтение войне, а не дипломатии».

Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал изданию «Украинская правда», что главы стран-участниц ЕС пытались уговорить Зеленского на дипломатическое урегулирование боевых действий на Украине. Но им это не удалось.

»[Экс-канцлер Германии Герхард] Шрёдер три недели назад [обратился]: «Украинцы, и садитесь за стол переговоров!». Перед этим полтора месяца назад [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер: «Слушайте, украинцы, ну разве вы не понимаете, что, возможно, Крым тот отдайте, отдайте тот Донбасс, что это для вас принципиально? Самое главное – «мир, труд, май», – поделился Ющенко.

«Но приезжали вместе президенты и премьеры с одним посылом для президента [Украины Владимира] Зеленского: «Садись за стол, садись за стол, потом разберемся», – добавил политик.

При этом Ющенко заявил, что ни нынешний президент Украины, ни секретарь СНБО Алексей Данилов не поддерживают идею мирных переговоров с Москвой.

К встрече делегаций стран призывал и старший советник Атлантического совета Харлан Ульман. 30 августа он заявил, что Зеленскому нужно понять, что, если Украина хочет остаться независимым государством, то Киеву стоит договориться с Москвой.

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