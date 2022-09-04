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Армия

«Одно из попаданий — сквозное»: власти Энергодара рассказали об обстреле ЗАЭС

Глава Энергодара заявил о попадании украинского снаряда в энергоблок ЗАЭС

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Власти Энергодара заявили, что один из артиллерийских снарядов, выпущенных ВСУ, попал в неработающий энергоблок Запорожской АЭС. Когда именно произошло попадание, не уточняется. При этом система безопасности энергоблоков станции имеет многослойную структуру защиты – одним попаданием ее не пробить. Для обстрелов ЗАЭС украинские войска применяют сделанные в США ракеты, добавили в администрации города.

Власти Энергодара зафиксировали попадание в один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава администрации города Александр Волга, передает ТАСС.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — пояснил чиновник.

Представитель пророссийских властей Энергодара не уточнил, когда именно произошло попадание.

Он подчеркнул, что система безопасности энергоблоков ЗАЭС имеет структуру, которую невозможно пробить одним попаданием снаряда.

«Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — сказал чиновник.

На Запорожской АЭС регулярно измеряют радиационный фон, пока что он находится в норме.

По данным экспертов, для защиты энергоблоков станции используют бетон толщиной более 1 метра, он укреплен различными сталями и другими технологическими приемами. Он вполне может выдержать падение самолета средних размеров.

В последнее время российские СМИ и официальные лица, а также руководство Энергодара регулярно заявляют об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС из артиллерии.

В минувший четверг ЗАЭС и Энергодар посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором международного агентства — Рафаэлем Гросси. По итогам поездки чиновник заявил, что целостность сооружений станции вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в ее районе. Сейчас на крупнейшей в Европе атомной станции остаются сотрудники миссии МАГАТЭ для наблюдения за ситуацией.

Сделано в Америке

На территории Запорожской АЭС после обстрелов с украинской стороны были обнаружены осколки ракет американского производства, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

«[Осколки] соответствуют американской системе залпового огня, ракетам производства других западных стран, артиллерийским снарядам, выпущенным из гаубицы М-777», — заявил он.

Волга добавил, что украинские военные обстреливают также подконтрольный ВС РФ город Энергодар.

«Боеприпас попал к одному из наших товарищей: пробил стекло, ударился о стенку в тот самый момент, когда он лежал на диване; он выжил по счастливой случайности», — резюмировал чиновник.

3 сентября пятый энергоблок Запорожской АЭС был отключен после обстрелов линий связи, сообщило украинское госпредприятие «Энергоатом».

«Вечером 3 сентября 2022 года <...> в 19:35 энергоблок № 5 ЗАЭС был отключен от энергосети», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящее время продолжает работать шестой энергоблок, который с ограниченной мощностью подает электроэнергию на Украину через резервную линию, а также обеспечивает потребности станции.

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