В Праге от 70 до 100 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг. Собравшись на площади в центре столицы Чехии, граждане требовали нейтралитета в украинском вопросе, снижения тарифов на газ и ухода из-под контроля зарубежных фирм. Премьер страны Петр Фиала заявил, что митинг устроили пророссийские силы. Лидер оппозиционного движения Trikolora Зузанна Майерова-Заградникова заявила, что правительство Фиалы «проукраинское или брюссельское, но точно не чешское».

Десятки тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в центре Праги. Об этом сообщает газета Ceske Noviny.

Акция проходила под лозунгом «Чехия прежде всего». На сайте митинга значится, что в мероприятии принимают участие граждане Чехии с разными политическими взглядами, в том числе члены конкурирующих политических партий и движений. Все они «решили объединиться и вместе бороться за будущее страны».

Демонстранты требуют от правительства Петра Фиалы уйти в отставку, а также обеспечить поставки газа по низким ценам – то есть закупая его в России. Кроме того, они желают изменения системы оплаты электроэнергии. Митингующие потребовали от властей Чехии занять позицию нейтралитета в конфликте России и Украины, а также освободить страну от «прямого политического подчинения Евросоюзу, Всемирной организации здравоохранения и ООН».

Организаторы митинга также критикуют правительство Чехии за «прозападный курс».

По данным полиции, на Вацлавской площади чешской столицы собрались 70 тыс. человек. По данным самих демонстрантов, их собралось более 100 тысяч. На митинге также присутствовали противники акции: десятки человек стояли с большими флагами НАТО и ЕС.

Премьер Фиала заявил, что акцию протеста инспирировали «античешские, пророссийские силы».

Лидер движения Trikolora, один из организаторов митинга Зузанна Майерова-Заградникова в свою очередь подчеркнула, что «правительство Фиалы, может быть, является проукраинским и брюссельским – но отнюдь не чешским».

Она подчеркнула, что власти должны снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, которые наносят ущерб чешским бизнесменам. Политик также призвала руководство Чехии прекратить поставки оружия Украине. «Это не наша война», — заявила Майерова-Заградникова.

Демонстранты приняли резолюцию, согласно которой они решили продолжать акции протеста, если кабинет Петра Фиалы не уйдет в отставку к 25 сентября.

Несколькими днями ранее оппозиция Чехии попыталась добиться вотума недоверия правительству. Однако парламент республики не поддержал попытку: «за» проголосовали 84 депутата, «против» — 100. Для вынесения вотума недоверия нужны голоса 101 депутата из 200.

Движение Trikolora – партия евроскептиков и национал-консерваторов. Они имеют три мандата в парламенте. Основатель движения – сын экс-президента Чехии и бывшего премьер-министра страны Вацлав Клаус-младший, известный своим скептицизмом по отношению к Евросоюзу.

close 100% Владимир Путин (в центре) принимает участие в итоговой пленарной сессии XII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий и модератор заседания, почетный профессор кафедры политологии Колумбийского университета (США) Роберт Легвольд. Слева направо — cпикер Исламского консультативного совета (парламента) Исламской Республики Иран Али Лариджани и бывший президент Чешской Республики Вацлав Клаус Антон Денисов/РИА «Новости»

Программа партии строится на трех постулатах: приоритет Чешской Республики и ее граждан перед остальным миром, освобождение экономики от госрегулирования и защита консервативных ценностей. При этом партия поддерживает членство Чехии в НАТО.

В прессе Чехии также появляются публикации, в которых Вацлава Клауса-младшего, его отца и движение Trikolora обвиняют в связях с Россией. Штаб-квартира движения зарегистрирована в здании, которым владеет российский бизнесмен. Кроме того, Вацлав Клаус-старший неоднократно выступал в поддержку российской политики на Украине после 2014 года, а в 2022 году осудил западные СМИ и политиков за однобокое освещение конфликта.

Пока что за недавно зарегистрированную партию Trikolora готовы проголосовать 3% чехов – по данным соцопроса. Однако в партии считают, что «все еще впереди».