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Армия

Кадыров заявил о начале наступления «Ахмата» в ДНР

Союзные силы продвигаются в направлении Соледара и Северска

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Сергей Бобылев/ТАСС
Рамзан Кадыров объявил о начале наступления союзных сил на Соледар и Северск. По словам главы Чечни, ВСУ несут огромные людские потери и теряют много техники. Минобороны РФ в свою очередь заявило, что за сутки на николаевско-криворожском направлении при попытке закрепиться украинские войска потеряли более 150 человек убитыми. «Газета.Ru» рассказывает, что сейчас происходит на фронтах спецоперации.

Масштабное наступление в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что СОБР Росгвардии «Ахмат» и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах Донецкой народной республики (ДНР).

«Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. <…> Теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага. Всего предстоит очистить от фашистских недобитков около 60 км территории», — сообщил чеченский глава.

По словам Кадырова, выдержанная в последнее время «пауза в тактических действиях» оправдала себя. «Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции», — заявил чиновник. При этом украинские войска несут «огромные» потери в людях и технике, добавил глава ЧР.

«И если в последние дни вдохновленный нашей тактической паузой неприятель пытался начать контрнаступление, то теперь ему остается только думать о спасении своей никчемной жизни», — резюмировал Рамзан Кадыров.

Заявление ДНР и ЛНР

Пресс-служба Народной милиции ДНР в Telegram-канале сообщила, что в результате наступления союзных сил за прошедшие сутки украинская сторона потеряла убитыми более 20 человек.

Кроме того, уничтожены танк и два грузовика.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР также сообщает, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

Убито до 40 человек личного состава, уничтожено два бронетранспортера; четыре единицы специальной автомобильной техники и артиллерийская установка.

На западном фронте

Минобороны РФ сообщает, что за минувшие сутки при попытках закрепиться на направлении Николаева – Кривого Рога украинские войска потеряли более 150 человек.

«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на николаево-криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ. говорится в сообщении», — утверждают в военном ведомстве.

За сутки ВСУ потеряли там 11 танков, 17 БМП и 10 бронеавтомобилей. Было уничтожено пять пикапов с пулеметами и убито более 150 украинских военнослужащих.

В районе населенного пункта Романовка Николаевской области ВКС РФ сбили украинский штурмовик Су-25, добавил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

31 августа советник в офисе президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию, которая разворачивается в Николаевской и Херсонской областях. По данным российского министерства обороны, ВСУ потеряли там более 1,7 тысячи человек личного состава убитыми и ранеными.

По словам Арестовича, это не масштабное контрнаступление, а «маленькое, симпатичное наступление».

«Оно так, по крайней мере, выглядит. Там они прорвали на некоторых участках линию фронта. Там еще они прервали или почти прервали снабжение через мосты и паромные переправы», — говорил он. Арестович добавил, что «с каждым днем события будут веселее и содержательнее».

1 сентября украинские СМИ сообщали о начале контрнаступления ВСУ на херсонском направлении. По данным МО РФ, украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях «на трех направлениях». «В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — заявил Конашенков.

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