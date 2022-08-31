«Мы не хотим отгородить себя от россиян»: ЕС не закрыл русским Европу, но «обезопасил» себя от туристов

Главы МИД стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией — это уменьшит число выданных виз и усложнит процесс их получения, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Тем не менее было заявлено о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян». Венгрия и еще несколько стран ЕС заблокировали попытку полностью лишить виз граждан РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что уменьшит число выданных виз и усложнит процесс их получения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге. Инициативу полностью лишить россиян европейских виз заблокировала Венгрия, Бельгия и еще несколько стран Союза.

«Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сказал Боррель.

Тем не менее, страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян», однако Боррель не уточнил, кто подойдет под данную характеристику.

Также он отметил, что с середины июля наблюдается массовый приток граждан России в соседние с ЕС страны, что, по его мнению, «угрожает их безопасности».

«Выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц», — пояснил Боррель, подчеркивая, что Евросоюз «не хочет отгородить себя от тех россиян, которые выступают против войны на Украине, от российского гражданского общества».

В результате данного решения россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз. Приостановка упрощенного визового режима предполагает увеличение визового сбора с €35 до €80 и увеличение сроков оформления документов. В подписанном сторонами соглашении об упрощенном режиме указано, что каждая из сторон может полностью или частично приостановить его действие «по соображениям защиты национальной безопасности».

Консенсуса не было

Против полного прекращения выдачи россиянам виз высказалась Венгрия, Бельгия и еще несколько стран ЕС, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«ЕС не введет полный запрет на выдачу виз россиянам», — заявил Сийярто. Вместе с тем он добавил, что Евросоюз собирается отменить соглашение об упрощенном визовом режиме.

Закрыть россиянам въезд в Европу предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, изоляция позволит «призвать к ответственности» все население России, что, по его мнению, повлияет на президента РФ Владимира Путина.

В ЕС за запрет на выдачу виз россиянам выступали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и другие. Не поддержали ограничения Франция и Германия. Также решение о запрете ранее не поддержали Португалия, Кипр, Греция и Люксембург.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер также усомнился, что запрет на выдачу шенгенских виз поможет прекратить военный конфликт на Украине.

«Руководство России хотело бы отрезать своих граждан от информации из Евросоюза, от влияния наших ценностей. И что может быть лучшим способом, чем запретить своим гражданам ездить в Евросоюз?» — задал он риторический вопрос.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также полагает, что необходимо учитывать последствия, которые могут повлечь изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза. Она считает, что стоит избегать ситуации, в которой ограничения на выдачу шенгенских виз настроят граждан России против ЕС, а не против руководства собственной страны.

В Еврокомиссии также указывали, что визовый кодекс Евросоюза «не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз», но каждая отдельная страна вправе принимать те или иные меры самостоятельно.

«Наилучший ответ»

По итогам встречи глав МИД ЕС в Чехии постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов назвал приостановку упрощенного визового соглашения «компромиссной развязкой» для граждан РФ.

«Я думаю, что это, как обычно бывает в ЕС, компромиссная развязка между позициями наиболее оголтелых стран-членов, которые требовали прекратить выдачу виз всем российским гражданам и, более того, аннулировать уже ранее выданные визы, и теми, кто придерживается более здравомыслящего подхода, хотя они тоже выступают за продолжение санкционного давления на Россию», — поделился Чижов.

Еще до решения глав МИД ЕС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае возникновения трудностей с визами для россиян со стороны Евросоюза европейцы столкнуться с такими же проблемами. Информацию о подготовке решения о приостановке упрощенного визового режима между РФ и ЕС он назвал «еще одной спиралью безрассудного русофобства».

«Мы отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции», — пояснил пресс-секретарь президента.

Также 30 августа Песков предупредил, что Москва будет наблюдать за ходом обсуждения возможного запрета и соответствующе ответит, если страны ЕС его согласуют.

«Отвечая, мы будем делать это наилучшим образом, чтобы это соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан, — подчеркнул Песков. — Но пока мы не знаем, на какие меры потребуется отвечать».

Кроме того, по его словам, сейчас дипломатия на Западе «подвергается эрозии». Песков считает, что под эти реалии надо подстраиваться и далее совершенствоваться. Он полагает, что подобная ситуация происходит именно на Западе, в России такого «эрозийного» явления нет.