«Санкции могут касаться любой суммы»: финские таможенники взяли россиян за евро

Сотрудники финской таможни изымают на хранение у россиян наличные евро в связи с валютными санкциями против РФ. Также с 1 сентября граждане РФ смогут подать документы на финскую визу только по понедельникам в четырех городах. Противоречат ли действия финских таможенников европейским санкциям — в материале «Газеты.Ru».

Финские таможенники предлагают взять на хранение изъятые у россиян евро, передает «Фонтанка» со ссылкой на жителя Санкт-Петербурга Юрия. Изъятие валюты происходит под предлогом санкций Евросоюза – запрета на ввоз официальной валюты ЕС в Россию. Минимального порога или конкретной суммы для изъятия нет.

«Когда прошли паспортный контроль на финской границе, подошли таможенницы.<…> Они посмотрели [автомобиль] и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?» Я сказал, что есть 1390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги — рубли, динары, евро — дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию...» — рассказал «Фонтанке» Юрий.

Как рассказал мужчина, при изъятии валюты ему сказали, что это не навсегда и предложили варианты — передать кому-то въезжающему в Финляндию или оставить на хранение на границе и затем получить при повторном въезде.

Максимального срока хранения денег на таможне нет, отметил Юрий. Он добавил, что при изъятии составляют подробный акт с указанием общей суммы и номинала купюр.

Также потерпевшему показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых его лишили валюты.

«Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен. Исключение — деньги для «личного пользования». Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», — говорится в правилах.

Также Юрий отметил, что нижнего порога для изъятия нет, все происходит на усмотрение таможенников.

«У данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», — отмечается в памятке.

Санкционная лазейка

2 марта в связи с началом спецоперации Вооруженных сил России на Украине Евросоюз в качестве санкционного давления запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро. В документе отмечалось, что ограничение не коснется туристов и дипломатов. С учетом того, что определение критериев «личного пользования» лежит на финских таможенниках, их действия не противоречат постановлению Совета ЕС.

«Запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот, при условии, что такая продажа, поставка, передача или экспорт необходимы для личного пользования физлиц, направляющихся в Россию, или членов их ближайших семей, путешествующих с ними; или официальные цели дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом», — говорится в документе.

500 заявлений, четыре города, раз в неделю

Также 29 августа в МИД Финляндии рассказали о новом порядке выдачи туристических виз для россиян.

Согласно разъяснениям министерства, граждане РФ смогут подавать документы на получение туристических виз в Финляндию только в четырех города России — Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске — и только по понедельникам. Новый порядок подачи документов начнет действовать с 1 сентября.

«Начиная с 1 сентября 2022 года, Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день. В связи с этим, официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что в случае, если визовое заявление подано в неправильной категории, либо в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, необходимо перерегистрироваться на новую дату и подать заявление в нужной категории. Особо подчеркивается, что «подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы».

Финские власти с конца июля рассматривают ряд запретов, которые сократили бы туристический поток в страну из России. В частности, обсуждались варианты аннулирования действующих виз или получение разрешение от ЕС на запрет выдачи виз. В связи с этим ряд стран ЕС выдвинул требование прекратить выдачу виз россиянам на общеевропейском уровне.