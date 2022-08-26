Военная операция РФ на Украине. День 184-й

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Конфликту на Украине необходимо положить конец, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, урегулирование украинского кризиса должно стать общим делом, передает ТАСС.

«Суверенитет и территориальная целостность Украины нарушаются в ходе агрессивных военных действий. А я знаю, что Алжир уважает другие страны и их суверенитет, поэтому прекращение конфликта на Украине должно быть общим делом», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном.

С точки зрения президента Франции, эскалация ситуации на Украине привела к целому ряду кризисов во всем мире, в том числе энергетическому и гуманитарному. По его мнению, подобная ситуация серьезно дестабилизирует мировое сообщество, в особенности Африку. «Наша ответственность заключается в том, чтобы урегулировать эти кризисы сообща», — подчеркнул Макрон.