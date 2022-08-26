Военная операция РФ на Украине. День 184-й

Конфликту на Украине необходимо положить конец, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, урегулирование украинского кризиса должно стать общим делом, передает ТАСС.
«Суверенитет и территориальная целостность Украины нарушаются в ходе агрессивных военных действий. А я знаю, что Алжир уважает другие страны и их суверенитет, поэтому прекращение конфликта на Украине должно быть общим делом», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном.
С точки зрения президента Франции, эскалация ситуации на Украине привела к целому ряду кризисов во всем мире, в том числе энергетическому и гуманитарному. По его мнению, подобная ситуация серьезно дестабилизирует мировое сообщество, в особенности Африку. «Наша ответственность заключается в том, чтобы урегулировать эти кризисы сообща», — подчеркнул Макрон.
Эммануэль Макрон после объявления промежуточных результатов первого тура президентских выборов во Франции, 10 апреля 2022 годаBenoit Tessier/Reuters
Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер планирует визит на Украину, рассчитывая встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и в целом укрепить взаимодействие с Киевом, пишет The Guardian.
По информации издания, поездка лидера британской оппозиции уже одобрена и может состояться до конца текущего года.
Глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что правительство Чехии предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между странами-членами ЕС и Россией с Белоруссией. Об этом пишет Bloomberg.
В случае принятия меры граждане России и Белоруссии смогут подавать заявления на получение виз, но им понадобится большее число документов, время их рассмотрения увеличится, а визовый сбор вырастет с €35 до €80.
Власти Германии не собираются поставлять Украине вооружения, которые могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, подобной политики в отношении военной помощи Киеву придерживается не только Берлин, но и Вашингтон, передает T-Online.
Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила свое возмущение поведением организаторов теннисного турнира в американском Цинциннати, во время которого с трибуны попросили удалиться болельщицу с украинским флагом.
«Я поражена тем, что кого-то насильно сняли со спортивного мероприятия из-за флага. То, что это был флаг Украины, а заявителем был российский игрок, вдвойне ужасно. То, что это произошло в США, просто шокирует», — цитирует Маркарову ТСН.
Инцидент произошел во время матча квалификации турнира в Цининнати между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Судья попросил покинуть зрительскую трибуну болельщицу с украинским флагом. Сообщалось, что причиной такой просьбы стал слишком большой размер флага.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к населению заявил, что предстоящая зима будет самой сложной в истории страны из-за высокой стоимости газа, передает РИА «Новости».
Он обратил внимание, что цены на голубое топливо в Европе взлетели выше $3300 за 1 тыс. куб. м. При этом глава государства заверил, что в таких условиях украинские власти пытаются сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме.
«А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», — сказал политик. Зеленский также указал, что ситуация с газом является «очень опасной и очень острой».
Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы, 23 августа 2022 годаОфис Президента Украины
Средняя стоимость кофе в России выросла в августе почти на 50%, подсчитали аналитики ЮKassa и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в совместном исследовании.
В районе Запорожской АЭС горят леса, сообщил член главного совета администрации региона Рогов — РИА.
Гаага хочет получить временное освобождение от исполнения санкций ЕС против России, поскольку власти города не смогли найти поставщика газа на замену «Газпрому», пишет Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета.
Казаки добровольческих отрядов Всероссийского казачьего общества, выполняющие поставленные боевые задачи в ходе специальной военной операции на передовой, наблюдают случаи, когда украинские военнослужащие при отступлении якобы оставляют раненых и погибших иностранных наемников — ТАСС.
Украинская блогерша Алена Жужа утверждает, что актриса Чулпан Хаматова якобы приняла приглашение Анастасии Приходько посетить Киев и сыграть в спектакле. Об этом сообщает Solenka.info.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и химзавод «Стирол» в Горловке «с подачи США».
Советник бывшего президента США Дональда Трампа по РФ Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент написали в своей статье для издания Foreign Affairs, что папа Римский Франциск якобы поддерживает мнение Москвы об ответственности НАТО за начало спецоперации России на Украине.
Администрация президента США Джо Байдена собирается в ближайшие недели присвоить название своей миссии на Украине и назначить в качестве ее руководителя генерала, который возглавит усилия американских властей по обучению военных и оказанию помощи Киеву — The Wall Street Journal.
«Инструкторы западных стран принимают непосредственное участие в боевых действия на стороне украинской армии и в обстрелах мирного населения освобожденных территорий Украины, в том числе из поставляемого Западом на территорию Украины оружия, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, так как украинские военнослужащие не обучены его применять», — утверждает атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
Подразделения ВСУ выпустили 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Стаханов, утверждают в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры боевой работы военнослужащих военной автоинспекции Центрального военного округа, которые сопровождают технику в ЛНР в ходе спецоперации:
Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в военных преступлениях являются не чем иным, как «очередной фальшивкой», направленной на дискредитацию специальной военной операции РФ на Украине, утверждают в посольстве РФ в США — ТАСС.
Кандидат в президенты Словении Иво Вайгл выступает за дипломатическое решение конфликта на территории Украины — ТАСС.