Американский эксперт Роберт Фарли считает, что ВСУ в случае контрнаступления против ВС РФ могут многое потерять, в том числе новые территории. Другой аналитик указал на проблемы с количеством личного состава и моральным духом украинских войск. Так, в рядах солдат ВСУ наблюдаются массовые случаи дезертирства.

Если Киев предпримет попытку контрнаступления на юге Украины и в Донбассе, то Вооруженные силы Украины потерпят поражение. Такое мнение в статье для 19FortyFive выразил американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли.

«Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям», – считает он.

Иначе, как полагает Фарли, есть большая вероятность, что для ВСУ это обернется «драматическими последствиями»: «потенциальная потеря поддержки на Западе», обнаружение «брешей и уязвимых мест обороны Украины» и потере новых территорий из-за контрудара России. Такое чувствительное поражение может отбить у Запада желание и дальше поставлять украинским солдатам военную помощь, пишет обозреватель.

«Неудачное контрнаступление также может привести к тому, что Россия предложит Украине прекращение огня на чрезвычайно выгодных для Москвы условиях, чего Киев предпочел бы избежать», — предположил Фарли.

Другой эксперт – директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински – утверждает, что важнейшей проблемой киевских властей является состояние личного состава ВСУ. Об этом он написал в колонке для американской газеты The Hill .

По его словам, к зиме боевые действия на Украине не прекратятся. Стороны, как считает Хумински, продолжат вести бои с оборонительной позиции, будут перевооружаться и перегруппировываться, прежде чем возобновить конфликт весной.

«Здесь наиболее важной проблемой, помимо западных поставок и единства, – несомненно, личный состав», – написал эксперт.

«Запад может предоставить всю помощь в мире, но не может создать больше украинцев», – констатирует Хумински.

23 августа издание «Страна» опубликовало материал со свидетельствами украинских военных. Они рассказали, что из-за артобстрелов солдаты ВСУ сбегают с поля боя.

«Не все люди выдерживают – некоторые, даже добровольно пришедшие в войска, просидев под сплошными прилетами, просятся в тыл под любым предлогом», – рассказали собеседники украинского издания.

Они добавили, что бывают и целые «эпидемии паники». В таких случаях свои позиции покидают целые подразделения, «оголяя целые участки длиной в километры».

Наиболее поддающимися к панике оказались бойцы так называемой «территориальной обороны» Украины. «Бригады ТРО считаются самими ненадежными среди тех, кто держит позиции. У них много случайных людей», – отметили собеседники.

В тот же день французское издание Le Figaro опубликовало разговор с украинскими военными. Они рассказали, что бои с российскими военными похожи на «ад». Один из собеседников сообщил, что за день ВС РФ обстреливает позиции ВСУ 40-60 раз, а украинские военные могут ответить лишь 10 залпами.

То, что украинская армия не может «полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе», признал 2 августа и сам президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он написал, что в Донбассе преимущество ВС РФ очень ощущается: «Там просто ад. Этого даже не описать словами».

Но он заверил украинцев, что ежедневно дипломаты Украины ведут переговоры по дополнительным поставкам вооружения Киеву. Новое оружие, по его мнению, поможет «остановить» спецоперацию РФ на Украине.