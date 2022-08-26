Белорусские самолеты смогут нести ядерное оружие. У Минска его пока нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что белорусские самолеты «Су» переоборудовали под несение ядерного оружия. По его словам, самолеты доработали в рамках договоренности с президентом России. Лукашенко пригрозил, что в случае «какой-либо серьезной провокации» против Белоруссии, в Минске уже определили цели. Лукашенко не конкретизировал, какие самолеты переоборудовали для несения ядерных боеголовок. Ряд СМИ указывает, что речь идет о Су-24, которые в исходном варианте были сняты с вооружения десять лет назад.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты «Су» получили возможность перевозить ядерные заряды.

«Они (предположительно, речь идет о Западе — прим. «Газета.Ru») должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что договорился с Владимиром Путиным на встрече в Санкт-Петербурге в июне о переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести ядерное оружие.

«Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — заявил Лукашенко.

Он пригрозил, что в случае «какой-либо серьезной провокации» против Белоруссии, в Минске уже определили цели. «Центры принятия решений — мы их знаем. Я не угрожаю никому», — сказал он. По словам белорусского президента, страна готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада. При этом он признал, что соседняя Польша на данный момент не нагнетает обстановку на границе.

«Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними», — сказал он.

Лукашенко также предупредил, что западные страны при обострении отношений с Минском будут иметь дело с Союзным государством, у которого есть ядерное оружие. «Если они начнут создавать проблемы <…>, ответ будет мгновенным», — подчеркнул он.

Белорусский президент не уточнил, сколько находящихся на вооружении Белоруссии самолетов было переоборудовано. Изначально он призвал модернизировать Су-35, которых на вооружении страны 22 (по данным Международного института стратегических исследований Military Balance). Однако Путин предложил доработать штурмовики Су-25, которых у Минска больше.

По данным Telegram-канала белорусского государственного агентства БелТА, речь идет о модернизации бомбардировщиков Су-24. В исходном варианте (без литеры в индексе) Су-24 были выведены из состава белорусских вооруженных сил в 2012 году.

Минобороны страны объяснило, «что проще отказаться от парка этих самолетов, поскольку тянуло очень большую финансовую нагрузку». «Остававшиеся летательные аппараты, а их не так много оставалось, были выведены из состава», — отмечал занимавший пост министра обороны Юрий Жадобин.

О чем договорились Путин и Лукашенко

На встрече в Санкт-Петербурге 25 июня Лукашенко предложил Путину принять зеркальные меры в ответ на действия Запада, попросив помочь модернизировать белорусские самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.

Лукашенко обратил внимание на тренировочные полеты самолетов США и других стран НАТО и заявил, что те «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды».

«Пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — попросил он и призвал переоборудовать истребители Су-35. Путин ответил, что у Минска есть большое количество штурмовиков Су-25, которые можно было бы доработать. «Эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России», — указал он. Президент РФ также пообещал в течение ближайших месяцев передать Минску комплексы «Искандер-М».

Лукашенко тогда уточнил, что белорусская сторона не требует передачи ядерных боеприпасов.

«Достаточно, что ядерное оружие есть в России»

В начале августа представитель Белоруссии на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия заявил, что Минск не изменит безъядерного статуса. Дипломат указывал, что Белоруссия сознательно отказалась от обладания ядерным оружием.

По словам президента страны, Минску достаточно, что ядерное оружие есть у Москвы, которая в случае необходимости должна защитить республику.

«Нам достаточно, что ядерное оружие есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь как свою территорию, у нас такой договор, — заявлял Лукашенко. — Поэтому, если нужно применить ядерное оружие, не дай бог, конечно, чтобы это было. Потому что это конец. Оно будет применено».

При этом белорусский президент назвал себя «категорическим противником» ядерного оружия.

«Его надо полностью в мире уничтожить. Но сейчас есть, кроме ядерного оружия, биологическое — вы видите, что творится, — кибероружие. Понимаете, это еще страшнее, чем ядерное оружие. Поэтому нам ядерного оружия не надо», — заявил он.

Однако в ноябре 2021 года Лукашенко говорил, что может обратиться к президенту России с просьбой о возвращении в Белоруссию ядерного оружия, если ядерное оружие НАТО окажется в Польше.