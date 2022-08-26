С оглядкой на Вашингтон: Германия не даст Украине дальнобойного оружия

После начала спецоперации России на Украине Германия отказалась от давнего принципа не поставлять вооружение в зону конфликта. Тем не менее Берлин поддерживает Киев, но ориентируясь на своих партнеров, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом ранее глава МИД Германии заявила, что у самой страны запасы вооружений на грани истощения.

В вопросах поддержки Украины Германия будет действовать, ориентируясь на своих союзников. Берлин не станет действовать в одиночку, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы граждан в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт).

В частности, он подчеркнул, что немецкие власти не намерены поставлять Украине оружие, которое может быть использовано для ударов по территории РФ, передает T-Online. Шольц утверждает, что такой же политики в вопросе военной помощи Киеву придерживается и Вашингтон.

«Я думаю, что этого принципа [отказа от поставок Украине оружия для ударов по РФ] следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – сказал канцлер ФРГ.

Шольц обратил внимание, что после начала спецоперации России на Украине Германия отказалась от принципа не поставлять вооружение в зону конфликта. Вместе с тем он пообещал, что немецкая сторона будет «благоразумно и взвешенно» подходить к поддержке Украины, чтобы избежать эскалации конфликта.

«Наша цель во всем, что мы делаем, состоит в том, чтобы поддержать Украину, это предотвратит эскалацию войны, которая затем выльется в войну, которая не будет между Россией и Украиной, а будет совсем другой войной», – уверен Шольц.

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Ранее во время поездки на военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Шольц отверг обвинения его правительства в нерешительности действий по поддержке Украины. «Германия уже поставила [Украине] много эффективных и тяжелых вооружений», – сказал канцлер, подразумевая РСЗО Mars и самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Он заверил, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину «финансовыми средствами и оружием».

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась в интервью телеканалу ZDF, что ВС Германии испытывают «абсолютный дефицит собственных запасов», а поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани». По этой грани власти Германии ходили «неделями и месяцами».

«Мы хотим поддержать ее [Украину] в военном отношении всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», – констатировала Бербок.

Именно поэтому, добавила министр, немецкие власти создали специальный фонд для вооруженных сил в размере €100 млрд. Таким образом «с перспективой на следующие несколько лет» «военная промышленность должна специально производить материалы для Украины».

Бербок считает, что нужно быть готовым к тому, что конфликт на Украине «может продолжиться и в следующем году». Она считает, что поэтому Берлин должен не только оказывать Киеву краткосрочную поддержку, но и планировать помощь на среднесрочную перспективу. В связи с чем Шольц объявил о поддержке на 2023 год.

Германия намерена поставить украинским военным дополнительные вооружения на сумму, превышающую €500 млн. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что на Украину будут доставлены три дополнительные системы ПВО IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Это оружие, по данным источника агентства, в целом, будет передано в 2023 году.