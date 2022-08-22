«Активы любой страны будут попросту украдены»: Патрушев заявил, что США скоро объявят дефолт

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу — это позволит Вашингтону «попросту украсть» активы любого государства, номинированные в долларах и евро. Он также уверен, что Соединенные Штаты стремятся к геополитической экспансии в Азию.

«Вашингтон объявит дефолт»

Николай Патрушев в режиме видеосвязи принял участие в консультациях высоких представителей России и государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он констатировал, что неконтролируемый рост заимствований привел к превышению госдолга США отметки в 30 трлн долларов.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как он это уже сделал в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза России.

По его словам, деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе: страны АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше.

«Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа – и вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим», — считает секретарь Совбеза.

Основной причиной «скачка цен на продовольствие и энергоносители» он назвал «работающий в США и Европе печатный станок». Патрушев заявил, что за время пандемии коронавируса произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств.

«Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа – 2,9 триллиона евро. Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Экспансия Штатов в Азию

Патрушев также обвинил США в попытке применить к Китаю «украинский сценарий», чтобы затем ввести блокирующие санкции.

«Считаем абсолютно безответственными действия США по провоцированию напряженности между Пекином и Тайбеем. Американцы проводят по отношению к острову ту же политику, что и в отношении Украины. Их задача состоит в том, чтобы обвинить Китай в односторонней попытке изменить статус-кво и ввести против Пекина блокирующие санкции», — уверен секретарь Совбеза России.

Он убежден, что соединенные Штаты стремятся к геополитической экспансии Азии. В качестве подтверждения этого тезиса он привел в пример июньский саммит НАТО, состоявшийся в Мадриде 28-30 июня. На нем утвердили новую стратегическую концепцию, предусматривающую включение Азиатско-Тихоокеанского региона в сферу ответственности Североатлантического альянса. Кроме того, американцы, НАТО и Япония наращивают свое военное присутствие в региональных акваториях, включая Южно-Китайское море.

«Идет последовательная милитаризация азиатско-тихоокеанского пространства, наращивание военного присутствия американцев, натовцев, японцев в региональных акваториях, включая Южно-Китайское море», — заметил секретарь Совбеза.

«Особо опасными» для стратегической стабильности Патрушев назвал размещение в регионе систем противоракетной обороны. Под этим оборонительным вооружением «американцы маскируют размещение в регионе наступательного потенциала».

Он добавил, что для прикрытия «авантюрных планов» Вашингтон с союзниками «выставляют себя в роли единственно возможного покровителя и защитника азиатских народов». Но на самом деле «за этой ширмой» США «продолжают нагнетать напряженность, накачивать регион оружием и контингентами, устраивать провокации».

Так, в начале августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, несмотря на протесты китайских властей, которые считают своей территорией стремящийся к независимости остров.

Войска США у Корейского полуострова

Патрушев добавил, что США готовятся развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, если Северная Корея проведет новые испытания атомного оружия.

«В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе», — рассказал он.

Секретарь российского Совбеза заключил, что провокации США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению. Он заявил, что региональную безопасность в регионе разрушает создание новых «разделительных линий» путем формирования таких альянсов, как «четырехсторонний диалог по безопасности» и AUKUS.