«Девичья жизнь на алтаре победы»: Александр Дугин впервые прокомментировал гибель своей дочери Дарьи

ФСБ сообщила о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной. В ведомстве сообщили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, и назвали имя убийцы 30-летней журналистки. Основатель «Царьграда» Константин Малофеев опубликовал первое заявление философа Александра Дугина о гибели его дочери.

Наталья Вовк 1979 года рождения

Сотрудники Федеральной службы безопасности выяснили, что взрывное устройство на автомобиль дочери философа Александра Дугина Дарьи установила гражданка Украины.

»Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи 1992 года рождения. Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения», — говорится в релизе центра общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан приехала в Россию 23 июля. Она снимала квартиру в доме, где проживала Дарья Дугина, чтобы собирать информацию о журналистке.

Сообщается, что для наблюдения за девушкой она использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские — 172AJD02, а при выезде — украинские, AH7771IP.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — рассказали в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что материалы расследования переданы в Следственный комитет России.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что Наталья Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.

«Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza сообщил, что в соцсетях публикуют фото удостоверения Натальи Шабан (Вовк). На опубликованном кадре демонстрируется ее удостоверение с печатью Национальной гвардии Украины. По предварительным данным, подозреваемая в убийстве Дугиной ранее была военнослужащей полка «Азов» (организация запрещена в России).

Заявление Александра Дугина

Бизнесмен Константин Малофеев опубликовал в своем Telegram-канале заявление Александра Дугина по его просьбе. Философ поблагодарил всех, кто высказал ему соболезнования в связи с гибелью дочери.

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне», — говорится в заявлении Дугина.

По его словам, «враги России ее подло, исподтишка убили». При этом он подчеркнул, что народ страны «не сломить даже такими невыносимыми ударами».

«Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста», — призвал философ.

Он уточнил, что гражданская панихида по его дочери состоится 23 августа в Телецентре «Останкино» в 10 часов утра.

Президент России Владимир Путин направил семье Дарье Дугиной телеграмму с соболезнованиями. В ней глава государства назвал произошедшее подлым и жестоким преступлением.

«Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой.

Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России.

Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники.

Сил вам и мужества в этот скорбный час», — сказано в телеграмме.

Взрыв на полном ходу

20 августа около 21:35 автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, выехал на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе Московской области он взорвался. После детонации машина врезалась в ограждение, Дарья погибла на месте.

Дочь Александра Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово. Там она побывала вместе с отцом в качестве почетных гостей. Как сообщил Telegram-канал 112, философ должен был поехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другой автомобиль.

Согласно информации канала, «трагедия произошла у него на глазах». В интернете также появилось видео, на котором Дугин стоит неподалеку от горящей машины дочери, схватившись за голову.

На следующий день политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков сообщил журналистам, что Дугин находится в больнице после смерти дочери. 22 августа близкие сообщили РИА «Новости», что его состояние врачи оценивают как стабильное.

Ход расследования

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту «убийства, совершенного общеопасным способом». Вскоре председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для расследования в производство Главного следственного управления СК России.

«Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя <…> С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — сообщили на сайте ведомства.

Бомбу привели в действие дистанционным способом, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели Дугиной.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство <…> и тем более не террористическое государство», — сказал он, предположив, что убийство девушки может быть связано с борьбой неких группировок.

Согласно открытым источникам, Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Санкции против него также ввели Канада и Австралия.

Дарья — дочь Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Она родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.