«Черта, за которой невозможны переговоры»: Зеленский осудил готовящийся трибунал над пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над пленными военнослужащими украинской армии в Донецкой народной республике станет чертой, после которой будут невозможны какие-либо переговоры между Киевом и Москвой. Он также назвал предстоящий судебный процесс «отвратительным и абсурдным».

«Абсурдный процесс»

Владимир Зеленский заявил, что «сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного показательного процесса над украинскими защитниками», которые находятся в плену. Заявление президента Украины опубликовано в его Telegram-канале.

«Что бы они (Россия и союзники – «Газета.Ru») ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно однозначной. Если состоится этот гнусный показательный процесс, если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрезает себя от переговоров. Разговоров больше не будет», — заявил Зеленский.

Он рассказал, что проинформировал об этом президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Эрдогана. Зеленский уверен, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «тоже будет реагировать».

«Украина не потерпит истязания людей, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле. Даже во время войны должны быть правила», — подчеркнул президент Украины.

По его мнению, сил «всего мира хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство». Он заключил, что цель Киева – победа, «что бы там ни было».

Депутат Государственной думы Олег Морозов заявил РИА «Новости», что Россия готова к переговорам с Киевом «на известных условиях», но не намерена вести их на условиях Киева.

«Условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить», — подчеркнул он.

По его словам, России «не интересны» «угрозы» Зеленского, и она не откажется «от своих целей».

«У него (президента Украины — «Газета.Ru») вариант один: мир на наших условиях», — заключил российский депутат.

Участие в трибунале международного сообщества

16 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что республика проведет трибунал над пленными военнослужащими ВСУ «максимально открыто». Он объяснил это желанием «не оставить никакие шансы оппонентам с другой стороны [заявлять], что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания».

30 июня директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сказал журналистам, что Россия «скептически относится» к перспективе участия ООН в суде над пленными солдатами ВСУ. По его мнению, те трибуналы, которые были по бывшей Югославии и Руанде, показали «очень низкую эффективность».

«Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. К сожалению, они никого не примирили, а наоборот, антагонизм расширился», — пояснил дипломат.

Того же мнения придерживается и заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. 27 июля он сообщил на брифинге, что «часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно».

«Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками», — отметил он.

19 августа Пушилин заявил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили свою готовность прислать наблюдателей для участия в трибунале, который состоится в ДНР. Он уточнил, что главы дипломатических миссий республики и КНДР также обсудили возможность участия Пхеньяна в судебном процессе над пленными украинцами.

Сроки судебного процесса

В эфире телеканала «Россия-1» глава ДНР сообщил, что один из первых трибуналов состоится в Мариуполе, в городе уже «готовится помещение» для процесса.

9 августа Пушилин заявил, что сроки проведения трибунала определятся после завершения работы следователей.

«Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего», — сказал он в эфире «Соловьев LIVE».

10 августа глава ДНР пообещал журналистам, что первый судебный процесс состоится до конца лета этого года.

«На сегодняшний момент идет активная подготовка к трибуналу... До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами», — пояснил он.