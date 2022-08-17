«Позорный» шаг: в Чехии заподозрили Германию в желании запустить «Северный поток — 2»

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для чешской газеты Lidovky написал, что опасается «позорного» запуска «Северного потока — 2» Германией уже этой осенью или зимой. На этот шаг, по его мнению, Берлин может толкнуть дефицит газа в стране и засуха.

Чешские опасения

Лукаш Кованда назвал ситуацию с газом «десятикратной неопределенностью». Он также опасается, что чехи «в конце концов заплатят» за неудачу «Зеленой политики Германии». Согласно его данным, цены на электроэнергию бьют рекорды, достигая почти 480 евро за мегаватт-час. А в допандемийные 2018 и 2019 годы средняя стоимость составляла лишь 46 евро.

«Немецкая электроэнергия, которая в ближайшие месяцы и годы подорожает в десять раз, будет постепенно увеличивать счета за электроэнергию и для чешских домохозяйств. Резкий рост цен на электроэнергию в Чехии точно не закончится с приближающимся отопительным сезоном», — считает главный экономист Trinity Bank.

Он предположил, что Берлин «живет иллюзией», что «сверхдорогая электроэнергия — это вопрос только одного, максимум двух отопительных сезонов». При этом, по его мнению, «многие чехи пока толком не ощутили резкого роста цен». Но Кованда уверен, что стоимость будет увеличиваться следующие несколько лет.

Дефицит газа может вынудить Германию пойти на «позорный» запуск «Северного потока — 2» осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, опасается эксперт. Он считает, что Берлин может решиться на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток — 2», — написал Кованда.

По его словам, трудности, с которыми может столкнутся ФРГ, сыграют на руку России.

«Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее на его спецоперацию на Украине. На самом деле это, прежде всего, результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики известной как «энергопереход». Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», — уверен аналитик.

«Вредный» для экономики ФРГ отказ

15 августа немецкий журналист Николаус Блом заявил в статье Der Spiegel, что отказ от запуска «Северного потока — 2» вредит экономике Германии.

«Наша цель — перестать покупать российский газ. Если бы отказ от «Северного потока – 2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — написал журналист.

По его мнению, Берлин не приближается к своей цели по полному отказу от российского газа, если «один трубопровод будет закрыт, но в то же время» немцы «будут просить доставлять больше топлива по другой трубе».

При этом Блом уверен, что запуск «Северного потока – 2» поможет снизить социальное напряжение в стране.

27 июня Еврокомиссия сообщила на своем сайте, что Евросоюз одобрил новое законодательство, обязывающее страны блока, имеющие подземные хранилища газа, к 1 ноября этого года заполнить их на 80%. А в последующие годы государства должны будут заполнять их на 90%.

«Согласно новому законодательству, 18 (из 27) государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, должны будут заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%», — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии уточнили, что за нововведение после Европейского парламента проголосовали министры энергетики стран ЕС. Новое положение вступило в силу с 28 июня.

Тогда же Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен предостерег, что в странах Европы будет «быстро распространяться» газовый кризис. В интервью Politico он заявил, что, если хотя бы одна страна не сможет заполнить свои хранилища, кризис «эффектом домино» распространится на все государства Евросоюза.

30 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью португальской газете Diario de Noticias, что 27 стран-членов ЕС должны «добровольно экономить» газ, чтобы гарантировать «энергетическую безопасность» зимой. Она также признала необходимость «временного» использование угля для производства энергии.

«Переход на уголь в случае необходимости должен быть временным решением. Возобновляемые источники энергии или менее загрязняющие окружающую среду варианты предпочтительнее, но я всегда настаиваю на том, чтобы европейские страны самостоятельно выбирали свой энергетический баланс», — сказала она.

Газопровод «Северный поток — 2» протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Он должен был перекачивать из России в Германию до 55 млрд кубометров газа ежегодно. Магистраль была полностью готова к эксплуатации в сентябре 2021 года, но 22 февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.