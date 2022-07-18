«Нет другого пути»: Шольц готовит немцев к лишениям из-за санкций против России

Канцлер Германии Олаф Шольц написал статью для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой призвал немцев готовиться к длительным лишениям из-за санкций, введенных против России. Он также пообещал, что ни одно из ограничений не будет снято, если мир с Украиной будет заключен на условиях, продиктованных Москвой.

«Возьмемся за руки»

В своей статье Олаф Шольц подчеркнул, что президент России Владимир Путин должен быть остановлен в любом случае. Он также отметил, что граждане Германии уже страдают от последствий военной спецоперации на Украине, прежде всего от высоких цен на бензин и продукты питания. Поэтому правительство страны решило выделить два пакета помощи на общую сумму 30 миллиардов евро.

«Но правда в том, что перед мировой экономикой стоит вызов, которого не было десятилетиями», — написал Шольц.

По его словам, цепочки поставок разорваны, сырья не хватает, а на энергетическом рынке царит неопределенность. Это привело к росту цен во всем мире. Канцлер отметил, что «ни одна страна в мире не может в одиночку противостоять такому развитию событий». И призвал страны Запада «держаться вместе и взяться за руки».

«Нам с самого начала было ясно, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени <…> И нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира. Для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Немецкий лидер добавил, что выбранный путь «непрост даже для такой сильной и процветающей страны», как Германия, поэтому гражданам «понадобится выносливость».

Глава германского правительства считает, что в противном случае Россия может не остановиться на Украине и «продолжить», поэтому НАТО больше не исключает нападения Москвы на территорию альянса.

«Если мы позволим, чтобы Путину все сошло с рук, то это будет означать, что насилие может нарушать закон практически без последствий. Тогда в конечном итоге наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой», — уверен Шольц.

Он также пообещал, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в помощи. Глава страны заверил, что продолжит поставлять Киеву оружие и оказывать Украине экономическую, гуманитарную и финансовую поддержку. Однако государства НАТО не станут «стороной войны».

Шольц отметил опасения правительства страны в том, что из-за роста цен на энергоносители страны Европы могут ослабить поддержку санкционной политики. Поэтому канцлер ФРГ призвал положить конец «эгоистичной блокаде европейских решений отдельными государствами-членами».

Газовый кризис

Накануне Bild опубликовал статью, в которой говорится, что даже если кризис энергоносителей не коснется всей территории Германии, в некоторых федеральных землях будет ощутим дефицит газа.

Согласно информации издания, немецкое правительство исходит из того, что Россия не возобновит поставки газа по «Северному потоку» после окончания планового ремонта 21 июля и придумает для этого «оправдания».

«Если Россия увеличит поставки газа по «Северному потоку» до 40 процентов, Германия переживет зиму без дефицита газа. Но шансы, что Россия это сделает, низкие», — говорится в статье.

При этом власти ФРГ ожидают, что цены на голубое топливо удвоятся или утроятся. В таком случае Германия «не сможет проглотить рост расходов» и газ будет дорого стоить для граждан. Кроме того, страна продолжит зависеть от российских поставок после зимы 2022-2023 года, а значит, газовая проблема сохранится как минимум до 2024 года.

27 июня Еврокомиссия сообщила на своем сайте, что ЕС одобрил новый закон, согласно которому все страны блока, имеющие подземные газовые хранилища, к 1 ноября этого года должны заполнить их на 80%. В последующие годы такие государства должны будут заполнять хранилища на 90%.

«Согласно новому законодательству, 18 (из 27) государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, должны будут заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%», — говорилось в сообщении.

В тот же день министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что это нововведение может привести к кризису во всех странах Евросоюза, если хотя бы одно из государств, например, Германия, не сможет выполнить требования.