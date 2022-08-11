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Цена на газ в Европе превысила $2300 за тысячу кубометров

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Gustau Nacarino/Reuters

Стоимость газа на бирже в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

11 августа цена за 1 тыс. куб. м. на пике — к 12:43 (мск) — составляла $2341.

Последний раз выше $2300 за тысячу кубометров стоимость топлива поднималась 27 июля. Тогда цена росла до $2 307 за тысячу кубометров.

7 марта цена газа на бирже в Европе впервые в истории превышала отметку в $3 600 за одну тысячу кубометров.

Стоимость топлива в последнее время растет на фоне ситуации с прокачкой газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию. С 27 июля «Газпром» снизил его суточную производительность до 33 млн куб. м газа и начал поставлять лишь 20% от плановой мощности газопровода. Дело в том, что компания остановила для ремонта еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

Затем в «Газпроме» объяснили снижение объемов экспорта и проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия.

После этого официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что санкции никак не препятствуют отправке турбины Siemens для газопровода «Северный поток».

Ранее 11 августа канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать обновленную в Канаде турбину для «Северного потока — 1» и продолжить импортировать газ.

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