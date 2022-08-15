Военная операция РФ на Украине. День 173-й

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Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что социальные выплаты населению, обеспеченные за счет регионального бюджета, будут продлены до конца 2022 года — ТАСС.

«Выплаты платятся после указа из местного бюджета. Они приняты, и в июле мы определили категории граждан — инвалиды, пенсионеры, одинокие матери и отцы, ветераны Великой Отечественной войны, дети до 18 лет, неважно, школьник или не школьник, либо до 23 лет, если ребенок учится в высшем учебном заведении. На каждого ребенка ежемесячно положено 4 тыс. рублей. По указу точно до конца этого года», — рассказала Губарева.

Она добавила, что большие соцвыплаты также положены беременным и родившим женщинам — 10 тыс. и 20 тыс. соответственно — в порядке единовременной помощи.