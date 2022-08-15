Роспатент сообщил, что Wildberries не регистрировал товарный знак «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries не подавал заявку на регистрации товарного знака «Ягодки». Об этом «Газете.Ru» сообщила главный специалист отдела внешних коммуникаций Роспатента Ирина Басс.

«За последнее время заявки на регистрацию товарного знака «Ягодки» не подавались, в том числе и от ООО «Вайлдберриз», — рассказала Басс.

В понедельник Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название размещено в шапке сайта. Оформление ресурса также изменилось: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Адрес сайта остался прежним. В компании от комментариев отказались.

В июле на форуме «Неделя российского бизнеса» Денис Мантуров, занимавший тогда пост главы Минпромторга, заявил о засилье иностранных наименований в торговле. Он привел пример с Wildberries. Министр указывал, что маркетплейс выбрал зарубежное название, а не русское «Дикие ягоды».

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в ответ на слова Мантурова пообещала подумать над ребрендингом.