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Число операций по картам «Мир» в 2022 году выросло на 70% на фоне ухода Visa и MasterCard

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

После того, как для россиян ограничили использование карт платежных систем Visa и MasterCard, число операций с картами национальной платежной системы «Мир» в феврале-июне 2022 года выросло в 1,7 раза (или на 70%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). В прошлые годы количество транзакций росло в среднем на 40%.

«В феврале- июне 2021 года количество межбанковских операций по картам «Мир» в POS-терминалах и сети интернет превысило 1,5 млрд. В аналогичный период 2022 года этот показатель увеличился в 1,7 раза — до 2,6 млрд операций» — отметили в НСПК.

Объем межбанковских операций по картам «Мир» вырос на 77% по сравнению с февралем-июнем 2021 года. «Средний чек за покупки по «Миру» в POS-терминалах и онлайн-магазинах в феврале-июне 2022 года составил 725 рублей. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в НСПК.

В пресс-службе НСПК добавили, что в прошлые годы в среднем количество межбанковских платежей по картам «Мир» росло на 40%.

В начале марта Visa и MasterCard сообщили, что приостанавливают деятельность в России из-за спецоперации на Украине и объявленных западными странами санкций. После этого российские карты обеих платежных систем перестали работать за границей, ими стало нельзя расплатиться в иностранных онлайн-магазинах, а также отправлять деньги за рубеж. Кроме того, карты Visa и MasterCard перестали работать в приложениях Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. При этом внутри страны карты продолжат работать до истечения срока действия.

С 25 октября в России должен появиться новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика. Оплата будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке. Предполагается, что код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка.

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