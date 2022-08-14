«Катар не хочет делать хорошее предложение». Германии не удается заменить российский газ

Весной глава минэкономики Германии Роберт Хабек пообещал, что ФРГ будет получать газ из Катара для уменьшения зависимости от поставок из России. Однако, его визит в Доху завершился полным провалом, утверждает Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Катар нарастил объемы поставок в Италию, тогда как Германия переживает масштабный энергетический кризис. Антироссийские санкции вредят самой Европе, отмечает в свою очередь обозреватель французского издания Agoravox. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Попытка властей ФРГ договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России оказалась неудачной, и вместо Германии катарский газ сейчас получает Италия. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Автор статьи напомнил о визите министра экономики ФРГ Роберта Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу. После встречи с эмиром Катара, состоявшейся в марте, он утверждал, что Доха готова поставлять Берлину больше топлива.

«Однако теперь Катар не поставляет газ Германии. Представители компаний, сопровождавшие Хабека в его поездке, пока не смогли заключить с Дохой контракты на поставку газа.

Это тем более болезненно, поскольку сейчас Россия пропускает через газопровод «Северный поток — 1» лишь пятую часть от прежнего объема газа, а Германия переживает масштабный энергетический кризис», — отмечается в материале.

DWN также утверждает, что Хабек на прошлой неделе якобы пожаловался на нежелание Катара «делать хорошее предложение». «По факту он договорился об энергетическом партнерстве с Дохой лишь в мае, не согласовав объемы поставок. При этом Катар хотел заключить долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании решили сделать в будущем ставку на возобновляемые источники энергии», — говорится в публикации.

Поставки газа в Италию

В то же время итальянская энергетическая компания Eni добилась большего успеха, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Компания заявила о прогрессе в своих усилиях по замене примерно 20 млрд куб. м природного газа, которые РФ ежегодно поставляет в Италию.

«После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству сжижженного природного газа», — рассказал гендиректор Eni Клаудио Дескальци.

Как и вся Европа, Италия стремится диверсифицировать поставки газа из-за санкций против России: в июле теперь уже бывший премьер-министр Марио Драги заявлял, что предполагаемая зависимость его страны от импорта российского газа снизится с 40% до 25% годового объема поставок, напоминает DWN.

«В отличие от Германии, Италия сотрудничает с Катаром дольше и считается крупнейшим импортером СПГ из этой страны. В результате в условиях кризиса правительство в Берлине сейчас сосредоточено на ограничении потребления энергии», — отметил автор статьи.

Снизить зависимость от российского газа

В свою очередь, испанские власти заявили, что трубопровод от Пиренейского полуострова, который может помочь Европе снизить зависимость от российского газа, будет запущен через несколько месяцев.

Как пишет Financial Times, в Испании есть шесть терминалов СПГ для переработки газа, поступающего по морю, что может помочь ЕС увеличить импорт.

Мадрид настаивает на возрождении проекта трубопровода, связывающего каталонские Пиренеи с Францией.

Предполагается, что этот газопровод будет аналогичен проекту MidCat, который должен был связать Португалию, Испанию и Францию, но вызвал сопротивление со стороны экологических групп и был остановлен в 2019 году.

«Двойная выгода для России»

На этом фоне колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур написал, что санкции, которые Европа ввела против РФ, вредят ей самой.

Он напомнил о высказываниях министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, сделанных им в начале марта. Тогда чиновник утверждал, что антироссийские санкции «до ужаса эффективны» и пообещал вести «тотальную экономическую войну с РФ».

Как указал публицист, с тех пор курс рубля укрепился — это произошло после того, как Москва решила перевести оплату за газ в национальную валюту.

«Мы больше не будем покупать, говорят нам, углеводороды у этого диктатора Путина. <...> И где мы сегодня? Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!» — заключил автор материала.

Добавим, что санкции против России и уход западных компаний называют среди главных событий июля лишь 2% респондентов — такие данные приводят социологические службы. Столько же россиян указали на повышение цен и снижение курса доллара.