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Политика

Военная операция на Украине. День 172-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 172-й день

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Валентин Спринчак/ТАСС
Граждане ДНР, ЛНР и Украины с 14 июля освобождаются от сдачи экзаменов по русскому языку, истории и законодательству при получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) в России. Независимые эксперты проверят доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях законов ведения войны Вооруженными силами Украины. Власти Запорожской области рассматривают возможность остановки работы Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий 172-го дня спецоперации ВС РФ на Украине.
Трансляция
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8:34

Кадры с Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские военные. По словам замдиректора станции, из-за постоянных ударов ВСУ остановлены три турбины из шести. ГЭС работает в предаварийном, «очень опасном режиме».

Руководство ГЭС заявило, что если из-за обстрелов на её плотине возникнут проблемы, то это приведёт к неприятностям на Запорожской АЭС, что может закончиться ядерной катастрофой.

8:31

Снятые с беспилотника кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» ДНР в посёлке Пески. Населенный пункт был освобожден накануне.

8:10

Украинские войска утром обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что всего выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра.

8:07

Страны на восточном фланге НАТО просят США ускорить поставки им вооружений и считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе, пишет The Washington Post​​​​​​. По ее данным, должностные лица в странах Балтии и других стран Восточной Европы призывают США к наращиванию оборонного производства для ускорения реализации заключенных ранее оборонных контрактов.

»[Реактивные системы залпового огня] HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения <...> боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — утверждал в интервью изданию канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Польша ожидает от США заказанные ранее ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams.

Отмечается, что странам Альянса необходимо восполнить состав собственных вооружений, поскольку ранее они поставляли оружие Украине.

8:06

Запорожская АЭС после очередного обстрела со стороны украинских военных работает штатно, «прилетов» по объекту не допущено, сообщил РИА Новости представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

8:05

Власти Запорожской области рассматривают возможность остановки работы ЗЗАЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

8:03

Департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить блокировку последнего визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил в интервью ТАСС постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Роль ООН в этом случае сводится к тому, что департамент безопасности Секретариата ООН должен дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район. Все остальное — прерогатива МАГАТЭ, его зона ответственности. Мы с агентством очень плотно работали в мае-июне и подготовили визит. В последний момент Секретариат ООН его заблокировал без внятного объяснения причин», — отметил Ульянов.

8:02

Независимые эксперты проверят доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях законов ведения войны Вооруженными силами Украины. Будут рассмотрены проведенное расследование, процесс подготовки доклада и сроки публикации. Также будет проведен юридический и политический анализ.

8:01

Граждане ДНР, ЛНР и Украины с 14 июля освобождены от сдачи экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ при получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Отмечается, что граждане Украины смогут обратиться с заявлением о выдаче РВП без учета квоты. Срок рассмотрения заявлений о выдаче РВП — 60 суток, ВНЖ — до четырех месяцев.

8:00

Доброе утро! Мы продолжаем вести трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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