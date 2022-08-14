Военная операция на Украине. День 172-й

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Страны на восточном фланге НАТО просят США ускорить поставки им вооружений и считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе, пишет The Washington Post​​​​​​. По ее данным, должностные лица в странах Балтии и других стран Восточной Европы призывают США к наращиванию оборонного производства для ускорения реализации заключенных ранее оборонных контрактов.

»[Реактивные системы залпового огня] HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения <...> боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — утверждал в интервью изданию канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Польша ожидает от США заказанные ранее ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams.

Отмечается, что странам Альянса необходимо восполнить состав собственных вооружений, поскольку ранее они поставляли оружие Украине.