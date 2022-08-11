Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока» и импортировать газ

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать обновленную в Канаде турбину для «Северного потока — 1» и продолжить импортировать газ, передает ТАСС.

«Забирайте же ее. Она здесь», — сказал политик в ходе пресс-конференции в Берлине.

При этом политик отметил, что снижение объема поставок российских газа и нефти свидетельствует о том, что решение ФРГ по снижению зависимости от них правильны. По словам канцлера, необходимо сделать так, «чтобы все знали, что есть проблема — энергоснабжение».

По мнению Шольца, Германия больше не может рассчитывать на предложения последних десятилетий, которые всегда гласили, что Россия не прекратит экспортировать газ несмотря ни на что.

Канцлер напомнил, что Германия намерена полностью отказаться от ископаемого топлива и расширить использование возобновляемых источников энергии, но при этом правительство работает над тем, чтобы не столкнуться с критической ситуацией в области газоснабжения.

С 27 июля газопровод «Северный поток», по которому газ поставляется из России в Европу, задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что политики ФРГ призвали Шольца открыть «Северный поток — 2» во избежание бунтов.

В начале августа представитель компании Siemens заявлял, что получил все необходимые экспортные документы для транспортировки в Российскую Федерацию турбины для газопровода «Северный поток», но без импортной документации для российской таможни ее невозможно транспортировать в РФ. По его словам, данные документы могут быть получены только от «Газпрома». В Siemens подчеркнули, что турбина «полностью подготовлена» к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно.