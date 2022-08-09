«Самый быстрый процесс вступления в истории». США одобрили вхождение Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден во время подписания протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу в Белом доме, Вашингтон, 9 августа 2022 года

Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Он также призвал союзников США поторопиться с принятием скандинавских стран в альянс. Заявку пока не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия, однако генсек организации Йенс Столтенберг уже назвал процедуру «самым быстрым процессом вступления в современной истории НАТО».

Президент США Джо Байден подписал протоколы о приеме Финляндии и Швеции в НАТО.

«Этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасными... Вместе с нашими союзниками мы сами сформируем то будущее, которое хотим увидеть»,— заявил американский президент.

Он также предположил, что Россия надеялась на ослабление НАТО. «Они хотели увидеть «финляндизацию» НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии», — сказал Байден.

Перед тем как подписать протоколы, Байден призвал всех союзников по альянсу одобрить вступление двух скандинавских государств в НАТО как можно скорее.

«У Швеции и Финляндии сильные демократические институты, сильные армии, сильные и транспарентные экономики. Они отвечают всем критериям членства в НАТО. Мы в этом уверены. Они укрепят альянс, повысив в процессе безопасность американцев», — заявил американский лидер.

Подписывая протоколы, Байден объявил, что США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции. Церемония подписания прошла в Белом доме, в ней также участвовала вице-президент США Камала Харрис.

Заявку не ратифицировали 7 стран из 30

Перед церемонией Байден провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Менее трех месяцев назад мы говорили перед решением Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО, сегодня — перед тем, как президент Байден подтвердит ратификацию соглашения США. Вместе мы сильнее», — написал финский лидер в соцсетях по итогам беседы.

Его канцелярия сообщила, что в ходе переговоров стороны обсудили будущую роль северных стран в альянсе.

«В разговоре также говорилось о необходимости продолжения поддержки Украины», — говорится в сообщении канцелярии.

На прошлой неделе Сенат США поддержал ратификацию членства в НАТО Финляндии и Швеции, «за» проголосовали 95 человек, один — «против». Байден приветствовал итоги голосования в верхней палате Конгресса и подчеркнул, что рассмотрение Сенатом протоколов о расширении НАТО был самым быстрым с 1981 года.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые участники альянса «близки к завершению своих национальных процедур» по ратификации.

«Пока что это был самый быстрый процесс вступления в современной истории НАТО», — указал он.

Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса. На данный момент заявку не ратифицировали только семь стран из 30: Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

Турция может помешать

Анкара пока не спешит ратифицировать протоколы, настаивая на выполнении северными странами своих обязательств по борьбе с терроризмом.

Так, министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил ранее, что «не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки [Швеции и Финляндии], пока они не сдержат свое слово».

Он также указал, что Анкара еще не получила от северных стран ответы на запросы об экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.

«Мы четко обозначили нашу позицию на саммите НАТО в Мадриде. Членство в НАТО стран, на улицах которых свободно разгуливают члены Рабочей партии Курдистана [РПК], наносит вред ценностям альянса. В отношении Финляндии и Швеции мы придерживаемся четкой и решительной позиции. Пока они не сдержат слово, Турция не одобрит членство двух стран в НАТО», — сказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии 28 июня в ходе мадридского саммита НАТО подписали меморандум, разблокировавший начало переговоров о присоединении двух государств к блоку.

Документ предусматривает налаживание сотрудничества двух стран с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана, а также с «террористической организацией фетхуллахистов», которую турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.

Конец нейтралитета

Швеция старалась придерживаться нейтрального статуса с 1815 года, проводя политику невмешательства, а Финляндия избрала этот путь по итогам Второй мировой войны. Большинство граждан Финляндии традиционно выступали против членства страны в НАТО, однако разговоры о возможном присоединении этих стран к альянсу возобновились на фоне споров между Россией и Западом по поводу концентрации российских военных сил около границ с Украиной.

В начале 2022 года Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс, поскольку отвечают многим его стандартам и располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

18 мая Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вхождение в НАТО. Страны подчеркивали, что хотя решение и связано с военной операцией России на Украине, оно не направлено против Москвы и обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности».

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что присоединение этих стран к НАТО ухудшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, и пообещал симметричную реакцию от России.