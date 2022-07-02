«Эрдоган дожал всех»: чего Турция добивается при расширении НАТО

Финляндии и Швеции, судя по всему, удалось убедить турецкое руководство отказаться от применения права вето на вступление этих двух стран в НАТО. За это Стокгольм и Хельсинки пообещали Анкаре отказаться от поддержки ряда курдских организаций и оппозиционных турецких движений, рассмотреть запросы на выдачу членов Рабочей партии Курдистана и снять оружейное эмбарго. Эксперты по-разному оценивают эти договоренности, но сходятся в том, что Реджеп Тайип Эрдоган снова продемонстрировал завидное умение пользоваться моментом. «Газета.Ru» — о том, кто кого переиграл при расширении НАТО.

Желающие стать членами НАТО Финляндия и Швеция пообещали Анкаре не оказывать поддержку курдам из формирований Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии, партии «Демократический союз» (PYD) и сторонникам главного противника Эрдогана проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США. Кроме того, финны и шведы должны будут предотвращать деятельность боевиков из Рабочей партии Курдистана и лиц из аффилированных структур и вдохновленных ею групп.

Страны на севере Европы также рассмотрят запросы о депортации или экстрадиции лиц, подозреваемых в Турции в терроризме и будут бороться с «дезинформацией» против Анкары.

Кроме того, Швеция и Финляндия сняли эмбарго на продажу оружия Анкаре и поддержат участие Турции в Постоянном структурированном сотрудничестве Евросоюза в области безопасности и обороны (PESCO). Взамен же она одобрила их приглашение в НАТО.

В документе явно выверены формулировки таким образом, чтобы, Хельсинки и Стокгольм, принимая в расчет интересы Турции, автоматически не соглашались с ее воззрениями. Из всех перечисленных организаций только РПК признается террористической во всех странах Евросоюза. А вот сторонники Гюлена в тексте значатся как «организация, именуемая в Турции как FETÖ» (аббревиатура «Террористическая организация фетхуллахистов»).

Североатлантический альянс уже официально пригласил Швецию и Финляндию вступить в него. Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц НАТО. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что протокол об их вступлении должен быть подписан 5 июля, после чего северные страны быстрее всех в истории пройдут путь в альянс.

Бонус в виде истребителей

После подписания документа с Финляндией и Швеция на саммите НАТО состоялось едва ли не более важное для Эрдогана событие — встреча с президентом США Джо Байденом.

И, как утверждает издание HaberTürk со ссылкой на источник из турецкой делегации, американский президент на переговорах сказал, что по возвращению в Вашингтон он будет заниматься решением поставок истребителей четвертого поколения F-16 Турции.

Речь идет об одобрении прошлогоднего запроса Анкары о поставках 40 самолетов и почти 80 комплектов модернизации для уже поставленных истребителей. Кроме того, президент США пообещал, что будет работать над положительным мнением по сделке в Конгрессе.

Было ли это ответом на благосклонность Турции по вопросу расширения альянса — доподлинно неизвестно.

И пока нет информации о возможном возращении Анкары в ожидаемую ею программу производства новейших истребителей пятого поколения F-35, из которой американцы исключили ее после покупки российских систем ПВО С-400.

Что думают в России

В российском парламенте сдержанно относятся к решению Анкары открыть путь соседям России дорогу в Североатлантический альянс.

Координатор депутатской группы по связям с парламентом Турецкой Республики Отари Аршба сказал «Газете.Ru», что решение Турции одобрить заявок Финляндии и Швеции не повлияет в худшую сторону на отношения с Россией.

«Мы как дружили, так и будем дружить и работать. Как говорит наш президент, это дело Швеции и Финляндии. Мы в это дело не вмешиваемся, и нам это не угрожает», — сказал он.

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал в разговоре с «Газетой.Ru», что вовсе не удивился смене позиции Анкары.

Сразу было понятно, что это лишь дело времени. Я не знаю, насколько шведы и финны выполнят требования Эрдогана. Мы же не знаем, о чем там в реальности шли переговоры, возможно, были какие-то другие препозиции. Может быть, свою роль сыграли и американцы. Владимир Джабаров Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам

«В любом случае, особых опасений вступление Швеции и Финляндии в НАТО не вызывает, поэтому нет никакого разочарования от решения Эрдогана. Финляндия и Швеция и так давно интегрированы в Евросоюз и НАТО. Главное, чтобы они не размещали ядерное оружие на своей территории, но, я думаю, они все прекрасно понимают. Поэтому нужно к этому относиться спокойно», — отметил он.

PR-удар

Сам Эрдоган назвал дипломатической победой принятие условий Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО.

Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что тактика Эрдогана доказала свою эффективность.

«Эрдоган действительно дожал всех и добился исполнения своих требований. Он действительно одержал убедительную дипломатическую победу. Другое дело, что это потребует изменение законов Финляндии и уж точно Швеции. А в последней несколько человек в парламенте — курды по национальности, что немаловажно.

Но в любом случае это серьезный удар по курдскому движению. Европейцы были вынуждены прогнуться под Эрдогана, — очень уж хочется в НАТО», — сказал он.

Однако в самой Турции далеко не все полны энтузиазма. Так, турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что в стране существуют две точки зрения о достигнутых договоренностях.

«Сторонники президента считают, что это его успех. Мол, он добился своего и получил то, что нужно от другой стороны. Оппозиция утверждает, что выгоды для страны никакой нет. И пока что Турция ничего не получила на деле. Это все лишь обещания Финляндии и Швеции, что они будут выдавать группы людей, которых в Турции считают террористами. И ведь действительно, нет никаких подробностей о том, как все это будет работать. И будет ли вообще. Ведь Турция, например, долго не может получить некоторых людей и от стран НАТО, которые просто называют обвинения необоснованными. Об этом часто здесь говорят», — отметил журналист.

При этом Камбуроглу согласен с тем, что Эрдоган в любом случае добился успеха — как минимум для себя лично.

«Это игра на внутреннюю публику, потому что в следующем году у нас президентские выборы. И Эрдогану сейчас надо было показать в очередной раз, что он играет весомую роль и многое зависит от него.

Но, на мой взгляд, Турция так или иначе бы ободрила вступление этих стран в НАТО, просто он не упустил шанса набрать очки. Это не устраивает оппозицию, которая тоже не против, чтобы эти страны вступали в НАТО. Так что здесь PR-цели Эрдогана, конечно, прослеживаются», — отмечает он.

Все не так однозначно

Эксперт РСМД Кирилл Семенов разделяет аналогичную точку зрения и считает, что договоренности Турции со Швецией и Финляндией пока рано называть однозначной победой Анкары.

«Вряд ли можно сказать, что Эрдоган добился всех изначальных целей, которые он ставил.

Здесь главный вопрос — какими они были. Да, для внутренней аудитории это все представлено как убедительная победа, в этом плане президент, конечно, добился поставленной задачи. Но если была цель в том, чтобы Швеция и Финляндия прекратили в полной мере сотрудничать с различными курдскими организациями, то здесь появляются большие вопросы. Никаких гарантий этот меморандум Турции не дает», — уверен он.

О том, что при ближайшем рассмотрении дипломатическая победа Эрдогана кажется не такой убедительной, косвенно говорят и официальные заявления лидеров. Так, Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации утверждает, что США ничего не обещали Турции взамен на смену позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

А министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заверил, что Хельсинки и Анкара не вели переговоры по экстрадиции определенных лиц.

Возможно этот пункт Эрдоган обсуждал лишь со Швецией, где проживает около 100 тысяч курдов (1% от населения). Он утверждает, что Стокгольм дал гарантии о высылке 73 членов Рабочей партии Курдистана и уже выслал «трех или четырех». При этом премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, власти страны не станут экстрадировать своих граждан.

Впрочем, в случае чего Эрдоган всегда готов поддержать игру по недопущению расширения НАТО. Он отмечает, что Швеция и Турция пока лишь получили приглашения, а их вступление в НАТО невозможно без одобрения турецкого парламента. Который может и не одобрить, если что-то пойдет не так (большинство в парламенте — у пропрезидентской «Партии справедливости и развития»).

«Пусть никто не сомневается, если мы увидим попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие, мы вернемся к нашей первоначальной позиции», — сказал он.