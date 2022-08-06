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РИА «Новости»: читатели Haber7 поддержали решение РФ и Турции начать выплаты в рублях и лирах

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Depositphotos

Читатели турецкого издания Haber7 позитивно оценили решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана перевести расчеты за газ в национальные валюты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», — написал пользователь tunctunc.

Еще один читатель назвал решение «отличной сделкой», добавляя, что «Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится».

«Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», — подчеркнул другой комментатор.

«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас. <...> Русские честнее, чем США и ЕС», — заключили пользователи.

Накануне в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана, продлившаяся более четырех часов. По итогам переговоров было принято совместное заявление о наращивании объемов двусторонней торговли на сбалансированной основе и достижении поставленных целей, росте взаимодействия России и Турции в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и строительстве, а также о том, что поставки российского газа в Турцию будут частично оплачиваться в рублях.

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