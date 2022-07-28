Чем займется российская полиция на освобожденных территориях

На территориях Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления МВД России. Сотрудники будут бороться с проявлениями экстремизма, займутся охраной правопорядка и выдачей российских паспортов.

Сотрудники МВД России из временных управлений на территориях Херсонской и Запорожской областей займутся борьбой с экстремизмом, помощью местным органам правопорядка, следственной работой, выдачей паспортов и обменом опытом с местной полицией.

«В Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка», — говорится в сообщении пресс-центра МВД.

Российские полицейские будут помогать местным правоохранителям, поскольку территориальные органы внутренних дел в Херсонской и Запорожской областях пока находятся в стадии формирования.

Задачи российской полиции

Отмечается, что в МВД от населения поступают обращения по разным вопросам, что свидетельствует о возросшем доверии к российским полицейским.

Российским правоохранителям предстоит обучить местных сотрудников основополагающим принципам работы и поделиться опытом координации между различными службами и населением. Также сотрудники МВД РФ займутся выдачей российских паспортов и будут оказывать помощь в формировании местных ОВД.

Российские специалисты будут следить за охраной общественного порядка на улицах городов, обеспечивать безопасность дорожного движения, проводить оперативно-розыскные мероприятия и следственную работу.

Также ведется борьба с проявлениями экстремизма. Отмечается, что сотрудники временных подразделений МВД РФ уже с первых дней после начала формирования территориальных ОВД приступили к работе. Уже развернуты пункты временной дислокации, обеспечены связь, работа дежурной части, контрольно-пропускной режим, а также подготовлен автотранспорт для патрулирования.

Российская полиция в Донбассе

9 апреля 2022 года глава МВД России Владимир Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик. Документ положил начало формированию нормативной базы для эффективного взаимодействия между правоохранителями России и республик Донбасса в целях борьбы с преступностью.

Документы разработаны в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР и ЛНР, заключенных 21 февраля 2022 года.

Полиция на освобожденных территориях

25 мая 2022 года стало известно, что районные отделы полиции ДНР начали работу в Мариуполе. В городе приступили к работе Ильичевский, Орджоникидзевский, Жовтневый и Приморский райотделы полиции.

«МВД ДНР организовало работу райотделов полиции в Мариуполе», - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что большая часть сотрудников украинской полиции осталась в Волновахском, Володарском районах и Мариуполе, чтобы продолжить службу в системе МВД Донецкой Народной Республики.

В мае 2022 года замглавы Главного управления МВД по Запорожью Алексей Селиванов рассказал ФАН, что упор в построении новых органов внутренних дел на освобожденных территориях делается не на бывших украинских полицейских, а на добровольцев. Такой подход, по его мнению, позволяет создать «правильную, идейную полицию русского мира».

По его словам, множество сотрудников прошли войну в Донбассе, в частности, принимали участие в Дебальцевской операции.

Селиванов сообщил о формировании местных органов полиции в Запорожье еще в конце марта.