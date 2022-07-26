Зеленский собрался вернуть утраченные территории за несколько недель

Мужчина на велосипеде на одной из улиц Херсона, Украина, 2022 год

Издание Politico сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть утраченные территории за несколько недель, поскольку с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее. Тем временем, на Украине создана петиция с требованиям к властям вернуться за стол переговоров.

В неотложном послании к делегации Конгресса США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утраченные Киевом территории необходимо вернуть за несколько недель, поскольку, по его мнению, российские военные получат преимущество с наступлением зимы, передает Politico. Тем временем на сайте президента Украины 26 июля зарегистрирована электронная петиция о возобновлении переговоров с Россией и необходимости подписания мирного договора.

По данным издания, украинская сторона озабочена возвратом под свой контроль утраченных территорий, особенно на юге страны – Херсонской области и части Запорожской.

«Помогите нам сейчас, насколько это возможно. Следующие три-шесть недель имеют решающее значение <…> Зима приближается. Более низкие температуры и жесткие условия замедлят боевые действия до изнурительной войны на истощение, которая в основном выгодна России», — приводит Politico слова Зеленского.

22 июля экс-глава СВР Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что Киев решил объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования «мощных резервов» для наступления. Планируется призвать несколько десятков тысяч «запасников». По его словам, ключевым направлением для Киева является Херсонская область, а также Донбасс, конкретно – Славянск и Краматорск, поскольку, «Украине важно не потерять восток страны».

Также Маломуж пожаловался, что Запад саботирует передачу военной техники Украине и ограничивает ее возможности. Он отметил, США ограничили дальность стрельбы РСЗО HIMARS 70 километрами, когда как Киеву необходимо «хотя бы 120 километров, чтобы доставать до границ Украины, логистических центров, Луганской и Донецкой областей».

Он добавил, что мобилизуются не только участники АТО («Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины», проводившаяся с 2014 по 2017 год против Донецкой и Луганской народных республик), но и участники конфликтов в горячих точках и даже в войне в Афганистане. Всего планируется мобилизовать несколько десятков тысяч военнослужащих запаса.

Хотят ли люди мира?

Тем временем, 26 июля на сайте президента Украины зарегистрирована электронная петиция с требованием возобновить переговоры с Россией и прийти к соглашению.

«Призываю возобновить переговоры с РФ и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают», — написал автор петиции.

По его словам, продолжение конфликта только увеличит гибель среди мирного населения страны.

На 22:00 мск петиция набрала 77 голосов из необходимых 25 тыс. для рассмотрения президентом.

Состояние переговоров

26 июля Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что Москва согласилась на переговоры, когда на ранней стадии специальной военной операции на этом настояла украинская сторона.

«Киев предложил вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», — отметил глава российского МИД.

Москва настаивает на мирных переговорах с Киевом, начиная с пятого дня спецоперации на Украине. Было проведено несколько раундов, однако стороны не смогли договориться об условиях. По заявлениям Москвы, Киев выдвигал нереалистичные требования на переговорах. Украинская сторона в свою очередь утверждала, что требования Москвы также невыполнимы. 30 марта по итогам переговоров в Стамбуле сообщалось о возможности достижения компромисса, однако позже процесс был приостановлен и диалог сошел на нет.

В ходе переговоров Москва требовала от Киева закрепить внеблоковый статус страны, признать Крым в российской юрисдикции, а также признать ДНР и ЛНР в рамках Донецкой и Луганской областей. Киев же требовал гарантии безопасности для Украины в рамках международного договора. Гарантами новой системы должны были стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада. Также Киев требовал немедленного прекращения огня, вывод российских войск на позиции до 24 февраля и возврат Крыма в украинскую юрисдикцию.

Ситуация «на полях»

Помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев 26 июля сообщил, что утром 26 июля вся территория Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске взята под контроль штурмовыми отрядами «ЧВК Вагнера».

В брифинге Минобороны РФ от 26 июля сообщается, что высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка ДНР. Уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки.

Также в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, противник потерял более 70% личного состава. Также в результате удара по боевым позициям батальона 72-й мехбригады ВСУ в населенном пункте Зайцево ДНР уничтожено более 70 бойцов противника.