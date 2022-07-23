Кто, если не Драги? Каким будет новое правительство Италии и что это значит для России

Парламентский кризис в Италии подвел страну к роспуску парламента и назначению досрочных выборов. Премьер-министр Марио Драги, которого итальянцы воспринимали как главную надежду на преодоление экономических трудностей и возвращение Италии статуса крупной европейской державы, по мнению экспертов, вряд ли вернется в политику. Кто придет ему на смену и что это будет значить для отношений Москвы и Рима — в материале «Газеты.Ru».

Звезда погасла

Уходящая неделя вернула Италию к череде бесконечных парламентских кризисов, которая, как казалось, была пройдена после прихода к власти в феврале 2021 года экономиста мирового уровня Марио Драги. Но и его правительство не смогло преодолеть многочисленные межпартийные разногласия итальянской политики.

Причиной для ухода Драги стал отказ Движения «Пять звезд», составляющего костяк правящей коалиции, участвовать в голосовании о доверии правительству в Сенате. Этот шаг восприняли как выход Движения из парламентского большинства. Также в голосовании не приняли участие правые партии «Вперед, Италия» и «Лига». Хотя по итогам голосования правительству оказали доверие, основная его сила кабинета министров саботировала участие, это и привело к развалу.

Президент республики Серджио Матарелла согласился принять отставку Драги только со второго раза.

Как объяснила «Газете.Ru» доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова, нежелание президента принимать отставку Драги объясняется теми надеждами, которые итальянская общественность возлагала на этого человека.

«Марио Драги — один из немногих серьёзных политиков, которых воспринимают за пределами Италии. Авторитет страны на международной арене при нем определено был выше, а совместная поездка в Киев с Эмануэлем Макроном и Олафом Шольцем показала, что Италия даже может тягаться с Францией и Германией», — сказала эксперт.

Что еще важнее, Драги рассматривался как гарант достойного расхода полученных от ЕС средств и работы на экономический рост Италии. «Он был антикризисным менеджером, который был призван спасти Италию.

И всего за год в итальянском обществе сформировался консенсусный вопрос «кто, если не Драги?», — рассказала Маслова.

Подтверждают это и опоросы общественного мнения. Уже после того, как Драги впервые объявил о своем решении уйти в отставку, более 50% итальянцев выражали желание, чтобы он сформировал новое правительство.

Однако по мнению руководителя Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елены Алексеенковой, такого исхода событий можно не ждать.

«На мой взгляд, вариант возвращения Драги крайне маловероятен. Драги — человек бизнеса, он пришёл в политику из бизнеса и согласился возглавить правительство только с тем условием, что все основные политические силы в стране его поддержат и будут консенсусно реализовывать ту программу, которая была принята в качестве плана реконструкции и восстановления после пандемии. Этот консенсус политических сил был для Драги основным условием, а сейчас его больше нет», — подчеркнула италовед.

Италию ждут досрочные выборы, назначенные президентом на 25 сентября. Драги участвовать в них, по мнению экспертов, не будет.

Кто выигрывает от ухода Драги?

Изначально кризис запустило Движение «Пять звезд», выразив недоверие правительству. Однако в ходе прошедшего на этой неделе голосования в парламенте, недоверие Драги выразили также и правоцентристские партии, которые до этого выражали свою готовность работать с правительством.

Все дело в том, что именно правоцентристы на данном этапе имеют больше всего шансов сформировать новое правительство, объяснила Елена Алексеенкова.

«Все шансы есть у правоцентристской коалиции, которую составляют «Лига», «Братья Италии» и «Вперёд, Италия!». Среди этих трех партий «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони является наиболее популярной — ее рейтинг поддержки на данный момент превышает 23% голосов. У «Лиги» — порядка 15%, и у «Вперёд, Италия» — чуть более 9%. Не так давно прошедшие переговоры между лидерами этих партий свидетельствуют о том, что они намерены идти на выборы коалицией — не в одиночку, а единым блоком.

И безусловно это даёт им все шансы сформировать правоцентристское правительство. В таком случае премьер-министром, возможно, будет Джорджа Мелони.

Хотя она и конкурирует с Маттео Сальвини, на мой взгляд, шансов у него гораздо меньше, о чем также свидетельствует и его рейтинг», — отметила эксперт.

Елена Маслова из МГИМО со своей стороны отмечает, что в пользу Джорджи Мелони играют и другие факторы.

«Сейчас у итальянцев политическая апатия, не проходящая уже несколько лет, которые страна пребывает в глубоком кризисе. Ее граждане ждут волшебника, который прилетит на вертолёте, спасет их и решит все проблемы. Естественно, они хотят, чтобы это произошло быстро, но этого не происходит, поэтому итальянцы за всю историю последних лет успели разочароваться почти во всех своих политиках. Сегодня Джорджа Мелони — чуть ли не единственный итальянский политик, которая не занимала больших государственных постов и это способствует росту ее популярности. Гендерный фактор тоже влияет, поэтому, я думаю, ее партия сможет одержать победу на предстоящих выборах», — сказала эксперт.

Что это значит для России?

По мнению Елены Масловой, «если коалиция правых сил придет к власти в Италии, можно ожидать, что Рим будет более настроен на диалог с Москвой».

Эксперт отметила, что основной костяк антироссийских сил в Италии сейчас составляют левые партии, которые пытаются создать дихотомию «если вы с нами, вы за Драги, если против нас — то за Путина».

При этом позиция правоцентристских партий по отношениям с Россией и конфликту на Украине не так однозначна, как могло бы показаться.

Например, исходя из заявлений лидера «Лиги» Маттео Сальвини или лидера партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони, оба политика считают, что поставки оружия Украине ни коим образом не приближают к достижению мира, поэтому стороны нужно побуждать к переговорам.

«Братья Италии» придерживаются иной позиции — они всегда голосовали за линию правительства в этом вопросе, поддерживали отправку вооружений на Украину. Они также выступают за наращивание военного бюджета Италии и Евросоюза в целом, добиваясь повышения роли ЕС в НАТО.

По словам Елены Алексеенковой из Института Европы РАН, все три партии однозначно негативно оценивают действия России на Украине, осуждают их и разделяют подход правительства Драги в отношении санкций. Разногласия возникают только в вопросе газового эмбарго.

«Если к власти придет правоцентристская коалиция, радикальным образом это не изменит отношения Рима и Москвы, потому что Италия в настоящий момент экономически очень сильно зависима от ЕС.

Зимой 21 года был утверждён план реконструкции и развития, в соответствии с которым Италия является главным бенефициаром фондов европейского союз и получает 209 млрд евро на экономическое восстановление. Безусловно, без этой финансовой поддержки шансов вытянуть страну из экономического кризиса нет ни у «Лиги», ни у «Братьев Италии». Поэтому на мой взгляд, если поставить на чаши весов санкции в отношении России и экономическую поддержку со стороны европейского союза, выбор совершенно очевиден. Правоцентристская коалиция совершенно не готова будет отказаться от европейской поддержки в обмен на торговлю с Россией», — резюмирует Алексеенкова.